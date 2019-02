La inhabilitació de Mas pel 9-N s'allargarà fins al febrer del 2020

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fixat que Artur Mas, expresident de la Generalitat, haurà d'estar inhabilitat fins al 23 de febrer de 2020 per complir la condemna per desobediència per organitzar la consulta del 9-N, i li ha requerit que pagui la multa de 36.000 euros que se li va imposar.En un interlocutòria d'execució de la condemna, la sala civil i penal de l'alt tribunal català estableix que les penes d'inhabilitació per a càrrec públic imposades a Mas i a l'exvicepereidenta Joana Ortega -nou mesos- i l'exconsellera Irene Rigau -sis mesos- comencin a comptar des del passat 23 de gener, quan es va dictar la sentència ferma del Tribunal Suprem.La sala penal del Suprem va igualar la petició de pena de Mas a la que ja va emetre en primera instància respecte de l'exconseller Francesc Homs, que va ser jutjat directament a l'alt tribunal per la seva condició d'aforat fora de Catalunya.La nova sentència respon als recursos de casació que Mas i les exconselleres van interposar contra la resolució del TSJC d'inhabilitar-los per haver organitzat el 9-N l'any 2014. Llavors l'alt tribunal català els va condemnar per un delicte de desobediència a 2 anys d'inhabilitació en el cas de Mas, 1 any i 9 mesos a Ortega i 1 any i 6 mesos a Rigau.El TSJC també els va imposar multes de 36.000 euros a Mas, 30.000 a Ortega i 24.000 a Rigau. En canvi, els va absoldre d'un delicte de prevaricació. Abans d'arribar a judici, l'acusació per malversació també va decaure i no se'ls va arribar a jutjar per aquest delicte.

Interlocutòria del TSJC sob... by on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor