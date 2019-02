Torrent demana a Sánchez que faci política i posa en dubte que vulgui aprovar els pressupostos

El president del Parlament, Roger Torrent, ha insistit a demanar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que faci política si vol tirar endavant els pressupostos de l'Estat. En una entrevista a TVE , Torrent ha posat en dubte que Sánchez vulgui aprovar els comptes, i ha defensat que és el govern espanyol qui ha de fer moviments.En aquest context, ha lamentat que l'única proposta per seduir l'independentisme és que l'alternativa del tripartit d'extrema dreta serà "molt pitjor". "Amb això ens hem de conformar?", s'ha preguntat seguidament. Segons Torrent, el govern espanyol té eines per incidir des d 'un punt de vista polític a la causa de l'1-O i ha posat d'exemples l'advocacia de l'Estat i la fiscalia.El dia que ERC registra l'esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat , Torrent ha defensat que les condicions als pressupostos no estiguin relacionades amb qüestions pressupostàries sinó amb reclamar un diàleg sobre autodeterminació i la fi de la "repressió". I és que, segons Torrent, hi ha un context excepcional amb "presos polítics".Torrent ha reclamat a Sánchez que faci "just al contrari" del que va fer el PP, a qui acusa de portar el conflicte polític als tribunals, i li ha reclamat que faci política i generi un marc de diàleg en el què es pugui parlar de tot.

