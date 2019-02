Es casen en una funerària després que l'ajuntament els anul·lés la sala a última hora

L'ajuntament va iniciar les obres sense recordar que la sala estava reservada per al dia 24

El mateix dilluns, els companys de feina de la núvia s'aconstaven a comprar algun ornament en un basar proper

L'Alba Rivera i el Josep Casafont es van casar el passat 24 de desembre a la sala Espai Mémora de la Funerària Fontal de Manresa, amb una cinquantena de convidats i ornaments que s'havien anat a buscar al mateix dia a un basar xinès de la vora.No era la primera opció de l'Alba i el Josep per contraure matrimoni, però les circumstàncies, les presses i la poca seriositat de l'Ajuntament de Sant Fruitós, on vivien i segueixen vivint tots dos, els hi van empènyer.L'Alba Rivera i el Josep Casafont havien triat el 24 de desembre per casar-se i havien sol·licitat la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Fruitós per fer la cerimònia que presidiria la regidora Cristina Murcia. Presentaven la instància amb molt de temps, i el 6 de novembre pagaven la taxa de 90 euros per tenir-ho tot reservat.Els dies i les setmanes van anar passant, fins que va arribar el 21 de desembre, tres dies abans del casament, però amb el cap de setmana entremig. Aquell dia, l'Alba celebrava el dinar d'empresa de la seva feina, precisament a la Funerària Fontal, quan va rebre una trucada de l'Ajuntament de Sant Fruitós on li deien que la cerimònia no es podria dur a terme a la sala de plens perquè es trobava en obres. Eren unes obres que havien iniciat sense recordar que la sala estava reservada per al dia 24.L'Ajuntament va oferir als nuvis fer la cerimònia a la Biblioteca, però s'havien de responsabilitzar de la megafonia a corre-cuita sense tenir cap dia laborable entre les dues dates per fer la gestió. Mentre va durar el dinar d'empresa, l'Alba Rivera va intentar altres possibilitats com casar-se a les Brucardes, on vivia de solter el Josep, però no tenien temps per llogar cadires i carpes...Quan més desesperada semblava la situació, el director de Fontal va trobar la solució: "i si us caseu aquí?". I així va ser com l'Alba i el Josep van avisar als convidats, als fotògrafs i a tots els auxiliars per dir-los que el casament es portaria a terme en una funerària. El mateix dilluns, els companys de feina de la núvia s'acostaven a comprar algun ornament en un basar proper, i l'Alba i el Josep es podien casar tot i l'error de càlcul de l'Ajuntament de Sant Fruitós.Temps després, l'Ajuntament els ha tornat els 90 euros de la taxa, però es nega a pagar-los el lloguer de la sala on van celebrar l'enllaç. "Està clar que si des de l'inici hagués sabut que no ens podíem casar a l'Ajuntament, haguéssim buscat altres alternatives, però avisant-nos a última hora no ens van donar més opció que llogar aquesta sala, que en circumstàncies normals no haguéssim triat", explica Rivera.

