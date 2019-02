La ministra d'Hisenda demana a ERC que reconsideri l'esmena als pressupostos

María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, ha afirmat que espera que ERC reconsideri la decisió d'obstaculitzar la formalització dels pressupostos abans de dimarts. "Ells mateixos han expressat que al llarg de la setmana i fins a minuts abans poden retirar l'esmena" ha remarcat Montero en declaracions a Antena 3.La ministra ha comentat que hi ha "un debat intens", entre ERC i el PDECat, sobre el posicionament respecte els pressupostos generals de l'Estat i nega que hi hagi raons per no donar suport a aquests comptes públics, ja que impliquen millores per als pensionistes, en sanitat i educació. "L'important i el que seria bo és que al final recapacitin, reflexionin i donin suport a uns comptes que són bons per a Espanya i Catalunya", ha reiterat.Montero ha assegurat que el govern de Sánchez no pot influir en les acusacions de la Fiscalia en el judici pel procés i ha fet referència a la "separació de poders" per mostrar que el que pretenen els partits independentistes és "absolutament impossible". El govern ha estat clar en quins eren els límits d'aquesta negociació, "els límits són marcats per la Constitució i l'Estatut", ha subratllat. L'objectiu és "millorar la qualitat de vida dels ciutadans més enllà de qualsevol altra visió política i territorial", ha conclòs la ministra d'Hisenda.

