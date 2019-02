La professora de les Borges Blanques va morir ofegada al canal de Seròs

I una mes

Per Lluís Pineda el 5 de febrer de 2019 a les 13:27 0 0

Jo he viscut molts anys a la bora d'aquest canal i se que no es la primera vegada que passa. Haurien de denunciar a la empresa propietària del canal de Serós perquè no te baranes ni mesures de seguretat, amb 12 metres d'amplada i cinc metres de fondària Aquest canal no es de regadiu, es exclusivament per generar electricitat al salt de Utxesa i no importen les morts causades, lo important es fer calaix.