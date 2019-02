Vicepresidència fitxa la número dos d'Exteriors, Natàlia Mas, com a secretària de Finances

"Volem donar més múscul amb una mà femenina al departament", argumenten des de la conselleria

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda fitxa la fins ara número dos d'Exteriors, Natàlia Mas, com a secretària de Finances Públiques. Així ho ha aprovat el Govern aquest dimarts, un nomenament que suposa el retorn de Mas al departament on en el seu dia, capitanejat per Oriol Junqueras, va exercir de directora general d'Anàlisi Econòmic del Govern.Mas, el nom de la qual va estar a les travesses quan s'havia de triar qui seria el conseller o consellera d'Exteriors, ha exercit fins ara com a secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea, un càrrec que ostentava des del juny de l'any passat, quan Ernest Maragall va ser nomenat conseller, i del qual depenen les oficines que la Generalitat té a l'exterior. El fet que s'incorpori al departament de Pere Aragonès suposarà que el conseller Alfred Bosch hagi de buscar un substitut que està encara per determinar.Així doncs, a partir d'ara el trident que liderarà Economia, ara en plena negociació dels pressupostos, estarà format per Aragonès, Albert Castellanos com a secretari general del departament i Natàlia Mas com a secretària de finances. "Volem donar més múscul amb una mà femenina al departament", argumenten des de la conselleria.Nascuda a Sant Martí de Tous (Anoia) l'any 1979, Mas és llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i en Comerç Internacional i té un extens currículum en l'àmbit econòmic i internacional. Ha cursat màsters a Bèlgica i Estats Units i va obtenir també beques d'estudi i feina a la Xina. Va treballar com a economista al Banc Central Europeu de Frankfurt durant 10 anys -entre el 2004 i el 2014-, com a consultora al Banc Mundial de Washington l'any 2009 i al Banc Sabadell al 2015.

