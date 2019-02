Arrimadas evita qualificar Vox d'extrema dreta: «Són un partit populista»

"Per mi Vox és un partit populista". Tensa entrevista aquest matí a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas. La cap de l'oposició ha repassat l'actualitat a El Matí de Catalunya Ràdio per i ha parlat de Vox, a qui ha evitat qualificar de partit d'extrema dreta i ha comparat amb Quim Torra, de les municipals a Barcelona, així com de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) o del judici de l'1-O que ha de començar la setmana vinent. Arrimadas ha descartat participar a la taula de partits que es farà aquesta tarda al Palau de la Generalitat i ha revelat que va proposar a Torra un ple monogràfic sobre la situació de Catalunya, i el president li va dir que no. Així mateix, ha assegurat que els presos polítics seran jutjats per haver-se saltat la llei.Aquí podeu llegir les deu frases més destacades de l'entrevista a la cap de l'oposició:1. "Exigim que Pedro Sánchez que convoqui eleccions generals".2. "No donarem suport als pressupostos pensats per satisfer els partits independentistes".3. "El reconeixement de Juan Guaidó és simplement per portar a Veneçuela a un procés electoral".4. "Els mitjans públics a Catalunya no representen la majoria dels catalans".5. Inés Arrimadas, sobre les municipals: "El meu vot, evidentment, anirà per a Manuel Valls".6. "Nosaltres sortirem a guanyar les eleccions però no tanquem la porta a pactar amb partits constitucionalistes".7. "Vox és un partit populista. Si tots tenen l'etiqueta d'extrema dreta alguns podrien dir que Torra té un discurs molt semblant en algunes qüestions".8. "La corrupció és una pràctica molt habitual en les nostres institucions, i això és el que hem d'evitar".9. "He demanat un ple monogràfic a Torra sobre la situació de Catalunya, i ell em va dir que no".10. "L'aplicació de la justícia es fa quan algú se salta les lleis. El judici de l'1-O és conseqüència del que van fer".

