Avui fa 100 anys de la vaga de la Canadenca, on es va aconseguir la jornada laboral de vuit hores

El 21 de febrer de 1919 es va iniciar a Barcelona la vaga de la Canadenca , el moviment vaguístic pacífic més important de la primera part del segle XX. La protesta va significar per als treballadors l'obtenció d'una concessió que ha marcat la història moderna: la jornada laboral de vuit hores.El detonant de la vaga es va produir els darrers dies de gener a l'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro SA (avantpassada de FECSA), quan l'empresa va introduir canvis en les condicions de treball del personal de facturació, la qual cosa representava una disminució dels sous. Els treballadors van demanar l'assessorament i suport del Sindicat Únic d'Aigua, Gas i Electricitat de la CNT. La direcció de l'empresa va respondre amb l'acomiadament de vuit dels treballadors afectats. El 5 de febrer, avui fa 100 anys, la resta del personal de facturació es va declarar en vaga de braços caiguts, en solidaritat amb els seus companys. La nova resposta de la direcció de l'empresa fou l'acomiadament de 140 treballadors de la secció de facturació.El 10 de febrer la direcció de la Canadenca va llençar un ultimàtum als vaguistes. La tensió va augmentar encara més en ser assassinat un cobrador de la companyia. El dia 21 el Sindicat Únic d'Aigua, Gas i Electricitat de la CNT declarava la vaga a tot el sector i a les empreses participades per la Canadenca (Catalana de Gas, Ferrocarrils de Sarria i Societat General d'Aigües) i els treballadors van abandonar els llocs de treball. Barcelona va quedar a les fosques, van deixar de publicar-se els diaris i van quedar paralitzats els tramvies així com moltes fàbriques de Barcelona i també de les rodalies.El govern va decretar l'estat de guerra, però al mateix temps enviava a Barcelona el subsecretari de la Presidència per pactar amb el comitè de vaga. Allò que va començar com una vaga de protesta local, es va convertir en una vaga general.El 17 d'abril es va arribar a un acord que incloïa els següents punts: llibertat per als treballadors empresonats, readmissió dels vaguistes sense represàlies, pagament de la meitat de dies que havia durat la vaga i aplicació de la jornada de vuit hores.Dirigit per Jordi Fortuny i emès per TV3, La gran aventura de la Canadenca és un documental que recull la història de les persones que, fa cent anys, van viure en primera fila o des de l'anonimat l'aventura que va portar l'electricitat des de les nostres comarques fins a les fàbriques i les ciutats.A través de les vivències de quatre personatges, el documental narra les dos dècades que van des dels primers passos de la Canadenca fins a l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929.

