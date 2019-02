Detenen una setena persona per l'agressió sexual múltiple a Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han detingut una setena persona per l'agressió sexual múltiple a una jove , segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat a l'ACN fonts policials. La detenció es va produir al vespre d'aquest dilluns i se sumen a les sis que la Policia Municipal de Sabadell va dur a terme diumenge.Aquests sis, amb edats compreses entre els 21 i 57 anys, van ser traslladats des de la Prefectura de la Policia a la comissaria de la policia catalana diumenge al vespre. Ara, els set esperen passar a disposició judicial.Aquest dilluns al vespre, unes 4.000 persones es van concentrar a la plaça Sant Roc per rebutjar l'agressió sexual i expressar la repulsa per aquest fet, que es va produir la matinada de diumenge en una nau abandonada del barri de Can Feu.

