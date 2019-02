Iceta alerta que sense pressupostos es poden precipitar unes eleccions a Espanya

Quan queda una setmana per a la votació de la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat, el líder del PSC, Miquel Iceta, insisteix que no dona "res per perdut". Els independentistes ja han anunciat que presenten una esmena a la totalitat, però els socialistes encara contemplen que pugui ser retirada en el darrer moment. En una entrevista a TV3, Iceta ha advertit que sense comptes aprovats es poden precipitar unes eleccions a Espanya que podrien acabar obrint un govern de les tres dretes que representen PP, Ciutadans i Vox."Provocar un eventual avançament electoral i treure-li possibilitats a la via del diàleg és un gravíssim error per a Catalunya, ha alertat el líder dels socialistes catalans, que ha dubtat sobre si el posicionament d'ERC i del PDECat és una "tàctica de negociació" o bé han decidit definitivament no donar-hi suport. Iceta ha recordat que la voluntat de Pedro Sánchez és esgotar la legislatura fins al 2020, però ha argumentat que si no s'aproven els pressupostos la "inestabilitat" creixerà, en bona part, per la "cridòria" de la dreta. Admet que les possibilitats del govern en aquest escenari es veuran "reduïdes".És per això que ha instat l'independentisme a meditar el seu posicionament i a preguntar-se en què el beneficiaria abocar Espanya a un eventual canvi de govern i rebutjar les partides pressupostàries previstes per a Catalunya. A més, ha recordat que les esmenes a la totalitat es votaran totes juntes: "Objectivament, coincidir amb PP i Cs en la votació és molt mal negoci".El desllorigador per afavorir la tramitació dels comptes podria ser la creació de la taula de diàleg que fa setmanes que estudien la Generalitat i la Moncloa. Els independentistes demanen que hi tinguin representació els partits estatals i que hi hagi la presència d'un mediador. Iceta ha assegurat que s'està "estudiant" i que no veurien malament la incorporació d'una figura d'arbitratge, malgrat que ha precisat que no li agrada el concepte de "mediador".En tot cas, ha insistit que de poc servirà una taula amb partits estatals si no s'avança en un consens intern a Catalunya. De fet, aquest dimarts es reuneix per segona vegada la cimera de partits presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra. Iceta ha lamentat que no coneixen quina serà l'ordre del dia, però ha tornat a assenyalar que l'element més preocupant és que Ciutadans, principal partit de l'oposició, rebutgi assistir-hi. El líder del PSC ha lamentat que no hi hagi hagut més esforços per part del president per intentar que els d'Inés Arrimadas s'asseguin a la taula.Iceta també ha advertit que si el que pretenen és sortir de la cimera amb una declaració institucional de suport als presos polítics ara que el judici està a punt de començar, el PSC no la subscriurà. "Si vols acords, ja saps que hi ha terrenys en què és possible i d'altres en que és més difícil o impossible", ha conclòs.

