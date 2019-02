Els presos demanen la suspensió del judici durant tres setmanes per vulneració de drets

Les defenses de Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras i Raül Romeva han presentat un escrit al Tribunal Suprem per demanar que s'ajorni el judici durant tres setmanes per poder estudiar totes les proves i que no es vulneri el dret de defensa. En el cas dels diputats de JxCat, l'advocat Jordi Pina també denuncia la prohibició de l'ús dels ordinadors que contenen la causa a la presó de Soto del Real. Fonts penitenciàries van assegurar dilluns que els presos recuperarien els ordinadors.En el seu escrit, la defensa es queixa que els presos no puguin tenir accés als ordinadors malgrat la providència del Suprem del 30 de gener. Després de recordar que van comprar aquests aparells quan ja estaven a la presó i per tant "compleixen amb totes les mesures de seguretat que la legislació penitenciària exigeix", Pina subratlla també que han passat d'una presó a una altra, sense que tercers n'hagin tingut accés. Per tot això, considera que "no té sentit que no puguin utilitzar-los com estaven fent" a Lledoners.Que portin quatre dies sense poder treballar amb ells quan només falta una setmana pel judici, diu l'escrit, "comporta una evident i ja efectiva vulneració del seu dret de defensa i del seu dret fonamental a la igualtat davant la llei".Davant d'aquesta "evident vulneració dels seus drets fonamentals", l'escrit demana la immediata llibertat de Turull, Rull i Sánchez per garantir "l'efectiu exercici del dret de defensa", amb les fórmules que s'estimin necessàries per part del tribunal en termes de vigilància i seguretat, de forma que puguin afrontar el judici "en condicions d'igualtat òptimes per garantir la plenitud del seu dret de defensa".Mentrestant, també reclama que els responsables de Soto del Real no manipulin cap material dels ordinadors.

