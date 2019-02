​La cooperativa energètica Som Energia, sisè premi Martí Gasull de Plataforma per la Llengua

La cooperativa Som Energia ha rebut el sisè premi Martí Gasull, distinció que atorga la Plataforma per la Llengua per reconèixer persones, entitats i empreses que han emprès accions de defensa i promoció del català. En aquesta edició també s'ha premiat la cantant Maria del Mar Bonet amb el Premi Especial del Jurat. De la mateixa manera hi ha hagut dos finalistes, la Casa Amaziga de Catalunya i les cantats de rap Pupil·les.L'encarregat d'entregar els premis ha estat el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha recordat que durant el franquisme els catalans van resistir per la "persistent voluntat de ser" i ha demanat "l'esforç de tots" en un moment que "han tornat l'exili, la presó i la repressió".Torra també ha denunciat "els intents reiterats de l'estat espanyol per aniquilar" el català i "els escarnis, les vexacions i les prohibicions" durant la dictadura franquista. "El règim sabia que la destrucció de la llengua portava a la destrucció de la nació", ha afirmat el president del Govern.També ha intervingut en l'acte Carles Puigdemont des de Brussel·les, que ha afirmat en un missatge enregistrat en vídeo que "la repressió també té una dimensió lingüística". I ha reblat: "la llengua es la nació i ambdues les volem felices i pròsperes, ambdues les volem lliures".Finalment, la consellera de Cultura, Laura Borràs, ha denunciat l'actitud "sistemàticament contrària" de l'estat espanyol a la llengua catalana. I ha subratllat la voluntat de l'executiu català d'oposar-se "frontalment" a "qualsevol atac a la llengua i a la cultura".En aquesta edició s'ha reconegut la cooperativa Som Energia per la tasca de normalització del català al sector energètic. Maria del Mar Bonet ha rebut el tercer premi especial del jurat en reconeixement als 50 anys als escenaris.L'acte de lliurament del premi és també un reconeixement a Martí Gasull i Roig, activista per la llengua catalana i un dels fundadors i principal impulsor de la Plataforma per la Llengua, que aquest any compleix el 25 aniversari.

