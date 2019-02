VÍDEOS Almenys vuit morts i una trentena de ferits en un incendi a París

Les premières photos de l'incendie rue Erlanger à #Paris sont impressionnantes. On voit que plusieurs étages ont été ravagés par les flammes.

Photos B. Moser / BSPP pic.twitter.com/rGb30Q0sUi — Hugo Puffeney (@puffeney) 5 de febrer de 2019

Un incendie a fait au moins sept morts et 31 blessés dans le 16e arrondissement de Paris pic.twitter.com/j23Glr2RbE — BFMTV (@BFMTV) 5 de febrer de 2019

Almenys vuit persones han mort i una trentena més han resultat ferides en un fort incendi a París, segons han informat mitjans locals com Le Monde. Els fets han passat aquesta matinada, cap a la 1, en un habitatge de vuit plantes del districte 16, a l'oest de la capital francesa.Entre els ferit n'hi ha un de greu i dos bombers que presenten ferides lleus. Ara per ara es desconeixen les raons per les quals s'ha produït l'incendi. Uns 200 bombers continuen treballant per apagar el foc i s'ha evacuat l'edifici i els voltants.

