El Terrassa FC retira de la competició els veterans pels insults masclistes a l'equip femení

El consell d’administració del Terrassa FC ha decidit retirar de la competició el seu equip de veterans, després que els jugadors d’aquesta secció proferissin insults masclistes contra les jugadores del mateix Terrassa FC i l’EF Viladecavalls, mentre disputaven un partit de la Segona Divisió femenina, dissabte passat.En un comunicat, el club titlla de “molt greus” les “desqualificacions” que es van sentir a l’Estadi Olímpic contra les jugadores, com “sou unes guarres” o “aneu-vos-en a fregar”, segons recull l’acta del partit.En un comunicat, el Terrassa FC defensa el seu compromís amb la igualtat i amb “la construcció d’una societat i un esport que camini amb un valors allunyats de qualsevol tipus de violència, des del respecte, el treball en equip, la lluita, l’esforç i la superació”.El partit de futbol femení que enfrontava el Terrassa FC i l'EF Viladecavalls va quedar suspès arran d'actituds sexistes per part de l'equip dels veterans del club egarenc. Segons l'acta del partit, l'àrbitre Alexia Mayer es va veure obligada a aturar el matx al minut 72 quan les noies dels dos equips es van enfrontar als jugadors de l'equip de veterans del Terrassa FC per diversos insults sexistes.En concret, l'acta recull que els veterans van insultar les jugadores amb crits d'"aneu a la cuina, aneu a fregar, sou unes merdes, sou unes guarres". Davant d'aquests fets, el club egarenc ja va fer públic un primer comunicat on condemnava els fets i assegurava que prendria les mesures que considerés oportunes.El matx del grup 2 de Segona Divisió es disputava amb normalitat al Camp Olímpic de Terrassa. Tot va començar a la segona part, després d'un gol de les jugadores del Viladecavalls. Com relata l'acta, després de la celebració del gol les jugadores d'ambdós equips es van "sentir ofeses" per part dels jugadors de l'equip de veterans del club egarenc, que havia de disputar el següent partit, quan aquests "es van dirigir a les noies amb actitud de superioritat".El text de la col·legiada Alexia Mayer explica que en sentir aquestes paraules les noies dels dos equips i part del públic van rebutjar els comentaris quan els jugadors dels veterans es van encarar a elles i els van dir: "Aneu a la cuina, aneu a fregar, sou unes merdes, sou unes guarres".Davant d'aquests insults, l'arbitre va demanar al delegat local que els veterans abandonessin el terreny de joc per evitar més enfrontaments i seguir disputant el matx però quan aquests van anar cap allà, i va començar una baralla entre jugadores dels dos equips i els veterans que va obligar a suspendre el partit. Tot seguit les noies dels dos equips van seure al mig del camp per rebutjar els fets que acabaven d'ocórrer.

