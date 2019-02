Unes 4.000 persones desborden la plaça Sant Roc de Sabadell contra l'agressió sexual múltiple

Rere la pancarta "Foc al patriarcat" s'hi han aplegat membres de les entitats convocants i els regidors del govern municipal i del ple. Els missatges de rebuig han estat molt presents, han ressonat crides com "si ens toquen a una, ens toquen a totes" i "cap agressió sense resposta". A més de diverses pancartes amb escrits: "Juntes som més fortes", "Digues No!" i "lluitar avui, per no veure't morir demà", entre moltes altres.Tot plegat, sota un color lila que ha posat color a la plaça Sant Roc. La regidora de Drets Civils i Gènere, Míriam Ferràndiz, ha recordat que el consistori s'ha personat com a acusació popular en el cas, així com ha mostrat "tot el suport" a la víctima, tant en "assessorament i acompanyament com en l’atenció necessària, des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones".La regidora també ha garantit que l'Ajuntament treballarà en "polítiques que garanteixin que a la nostra ciutat ni el gènere, ni l’origen, ni l’edat, ni l’ètnia ni cap altre element personal sigui motiu de cap discriminació ni agressió".