L'Estat duplica la partida en vídeos per millorar la imatge exterior des de l'inici del procés

Un dels objectius del nou ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, és combatre l'independentisme a nivell de l'opinió pública internacional. Aquest és un dels motius pels quals el seu departament ha adjudicat un contracte de 157.328,7 euros anuals per a l'"elaboració de continguts gràfics i audiovisuals per als mitjans de comunicació digital" del ministeri i entitats vinculades com España Global -l'antiga Marca España-, la qual ha traçat un pla per frenar la "desinformació independentista" durant el judici de l'1-O.El contracte s'ha adjudicat per dos anys -314.657,48 euros, en total-, prorrogables per dos més i per una quantitat un 13,1% superior a la de l'últim contracte similar del ministeri, del 2017. La llista d'externalitzacions en matèria de creativitat i material audiovisual del departament, de fet, és antic, però el 2012 el seu cost va ser de tan sols 78.569,6 euros anuals, una mica menys de la meitat que el contracte acabat de formalitzar. El cost, per tant, s'ha duplicat des de l'inici del procés i aquell any, a més, el contracte incloïa altres tasques, com ara l'organització d'esdeveniments, campanyes informatives i muntatges escènics.Aquestes dades es reflecteixen en la formalització del contracte, feta pública dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat , i és el màxim que preveia la licitació del contracte -la qual havia estat impulsada per l'anterior ministre al càrrec, Alfonso Dastis-. Segons el plec inicial, la meitat dels punts a les ofertes s'atorgava per l'oferta econòmica més avantatjosa i, malgrat que s'havien presentat 19 empreses a la licitació, Borrell ha entregat el contracte a una -Europublic Comunicación- que preveu el màxim cost fixat.La tasca d'España Global per neutralitzar el discurs sobiranista durant el judici del referèndum ja ha començat amb el vídeo "The real Spain" i no descarta descriure com a fake news imatges de l'1-O . Tindrà a la seva disposició un equip de dues persones a jornada completa, amb un responsable de l'empresa adjudicadora, que també donaran suport per gestionar les xarxes socials del ministeri, les de les ambaixades i consolats espanyols al món i les d'entitats com les xarxes de cases, fundacions o l'Institut Cervantes.El plec de licitació marcava que l'empresa que es fes amb el sucós contracte es comprometia a fer tres infografies setmanals, animacions de curta durada, i un mínim d'un vídeo setmanal per al ministeri i un altre per les entitats vinculades -com España Global-. També se li podrà requerir que adapti continguts audiovisuals, cobreixi gràficament actes del ministeri, o assessori el departament a nivell de disseny gràfic.

