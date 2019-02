Crida a omplir d'estelades el Camp Nou durant el Clàssic

"Omplim el Camp Nou d'estelades" i "anima el Barça, xiula el Reial Madrid i reivindica l'estelada". Aquests són els lemes que reivindica el CDR Barça de cara al Clàssic d'aquest dimecres, que demana als culés portar estelades per "fer entrar els estels de la llibertat a les presons". En un comunicat que han difós a través de les xarxes, demanen als seguidors del FCBarcelona exhibir-les al llarg del partit, però "especialment al moment de la sortida dels jugadors" i al minut 17.14, "acompanyat dels càntics d'independència i de llibertat presos polítics".Així mateix, el comunicat recorda que el passat 1 de febrer els presos van ser traslladats a Madrid per encarar la recta final fins al judici de l'1-O, que començarà el pròxim 12 de febrer. "Com a mostra de solidaritat, omplirem el Camp Nou d'estelades", afirma el CDR Barça. Acaba el comunicat amb un "no esteu sols" i "no esteu soles".Com va explicar aquest mitjà, la nova llei de l'esport obre la porta a prohibir les estelades i xiular l'himne espanyol . L'esborrany aprovat pel consell de ministres estableix una modificació legal que impedirà accions que "atemptin greument contra els drets, llibertats i valors proclamats en la Constitució".

