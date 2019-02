Aquestes són les ciutats on es vol mobilitzar l'ANC per denunciar el judici de l'1-O

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha anunciat aquest dilluns que l'entitat organitzarà, coincidint amb l'inici al Tribunal Suprem del judici de l'1-O , una vintena de mobilitzacions en "una vintena" de ciutats europees, entre elles Brussel·les i Londres. En declaracions als mitjans des de la Plaça de Sant Jaume, Paluzie ha explicat que les concentracions les duran a terme les assemblees exteriors de l'ANC amb l'objectiu d'aconseguir "màxima mobilització i impacte", i que la de la capital britànica es realitzarà a Downing Street -carrer de la residència de la primera ministra- amb el suport del grup parlamentari de Westminster sobre Catalunya.Aquestes accions es duran a terme en paral·lel a les mobilitzacions unitàries que l'ANC realitzarà al costat d'altres entitats i partits independentistes per expressar el seu rebuig al judici a l'1-O. "Som molt conscients que d'aquest judici no podem esperar res: la sentència la tenen decidida" amb la voluntat de reprimir el moviment sobiranista perquè abandoni els seus objectius, ha assegurat Paluzie.La líder de l'ANC, que es desplaçarà a Madrid el dia d'inici del judici, ha cridat a no claudicar i a seguir lluitant: "La independència depèn de nosaltres. No ens vindrà ningú a ajudar. No hi haurà solucions màgiques. Només la farem nosaltres i fer-la vol dir tots: Govern, Parlament i poble mobilitzat ". Amb aquesta finalitat, l'entitat ha iniciat aquest mateix dilluns una concentració davant del Palau de la Generalitat, ​​que pretén repetir durant 20 dies de les 9.00 a les 21.00 hores per instar el Govern a fer efectiva la República"Ha passat més d'un any i sovint veiem molt soroll i discussions entre partits", ha criticat Paluzie, que ha puntualitzat que la campanya no es personalitza en el president de la Generalitat, Quim Torra, sinó en el conjunt del Govern, del qual no veuen passos perquè Catalunya esdevingui un estat. Així, ha recordat que s'han incomplert promeses de campanya i ha assegurat que "quedar-se tranquil gestionant l'autonomia i esperant que arribi un referèndum acordat sembla que és ser poc realista".Brussel·les, 12 febrer 12:30, SchumanGinebra , 12 febrer 18h, Place des Nations (davant ONU) – pendent de confirmacióLondres, 12 febrer 19h, Downing StreetBerlín, 16 febrer – lloc i hora per confirmarParís, 10 febrer 12:30h, Place de la RepubliqueHamburg, 9 febrer - lloc i hora per confirmarFrankfurt, 9 febrer - lloc i hora per confirmarStuttgart, 9 febrer - lloc i hora per confirmarMunic, 16 febrer - lloc i hora per confirmarKarlsruhe, 9 febrer,- lloc i hora per confirmarColònia, 9 febrer - lloc i hora per confirmarDonostia, 12 febrer 19h, BluebarraBilbo, 12 febrer 20h, Arriaga plazaGasteiz, 12 febrer 19h, Virgen BlancaPamplona, 12 febrer 19h, per confirmarBasilea, 12 febrer – lloc i hora per confirmarZurich – data, hora i lloc per confirmarNiça, 4 febrer 18h, davant vice consulat espanyol (4 boulevard Jean Jaurès)Glasgow, 12 febrer 18h, Buchanan StepsEdinburg, 12 febrer 18h, Mercat CrossAberdeen, 12 febrer 18h – lloc per confirmarCopenhagen, 9 febrer 16h, de Nørreport a Højbro PladsLuxemburg, 12 febrer 18:30h, davant ambaixada espanyola

