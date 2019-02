ERC i PDECat tornen a demanar una comissió d'investigació al Congrés pels atemptats del 17-A

ERC i PDeCAT han tornat a registrar una petició a la mesa del Congrés dels Diputats perquè es creï una comissió d'investigació a l'entorn dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils . Ho han fet després que a la comissió que sí se celebra al Parlament de Catalunya, el secretari de la mesquita de Ripoll digués que la policia espanyola va preguntar fins a tres vegades per l'imam Abdelbaky Es Satty, presumpte cervell dels atemptats, abans dels atacs.El portaveu del Partit Demòcrata, Carles Campuzano, ja anunciava la setmana passada la intenció del seu partit de tornar a demanar la creació d'aquesta comissió, després que la cambra baixa espanyola la vetés el març de l'any passat adduint "motius de seguretat nacional". A la petició, ambdós partits recorden la denegació del març del 2018 i lamenten que tampoc se'ls han contestat les preguntes sobre els vincles d'Es Satty amb el CNI i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, "remetent sempre a la comissió de secrets oficials".També retreuen que mentre al Parlament de Catalunya hi ha una comissió d'investigació en marxa que dona "fruits" per saber què va passar, al Congrés dels Diputats hi ha "absència de debat i d'investigació". ERC i PDeCAT demanen que comparegui a la comissió el ministre de l'Interior i els alts càrrecs del Ministeri i persones que van investigar els fets relacionats amb els atemptats del 17-A i els antecedents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor