Torrent visita els presos a Soto del Real i denuncia que els han requisat roba i objectes grocs

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha reunit aquest dilluns amb els set presos de Soto del Real i ha denunciat "l'obsessió malaltissa" amb l'independentisme perquè, quan van arribar al centre penitenciari, els funcionaris els van requisar roba de color groc, fotografies on apareixien familiars amb roba d'aquest color o fins i tot un exemplar de la revista El Jueves.Torrent s'ha trobat durant més d'una hora amb tots els presos en una sala i ha assegurat que els veu "forts". "Tenen clar que aniran a acusar al judici, perquè és un judici injust", ha manifestat. El president del Parlament també ha relatat les "condicions extremes" dels presos en el seu dia a dia a Soto del Real. Entre d'altres, lamenta que no tenen calefacció i que al centre –a tocar de la serralada madrilenya- hi fa molt fred. També ha explicat que encara no se'ls han entregat els ordinadors, tot i que Institucions Penitenciàries ha afirmat que es faria aquest dilluns. El president del Parlament ha estat la primera visita institucional que els presos han rebut a Soto del Real, després del trasllat el divendres passat. Torrent ha estat una hora i quinze minuts amb tots set en una sala de la presó."Quan s'arriba a l'obsessió malaltissa intentant prohibir un color, el problema el tenen el conjunt dels demòcrates i no els independentistes", ha dit. A petició dels set presos, el president del Parlament també ha transmès la denúncia que estan dins de la presó a unes temperatures molt baixes perquè no funciona la calefacció. "Estan sota unes condicions climatològiques extremes i em demanen que ho faci públic perquè no només els afecta a ells sinó a la resta d'interns", ha relatat a la sortida.Torrent, que haurà de declarar com a testimoni al judici a petició de Vox, ha dit que aprofitarà el seu pas pel Suprem per "denunciar la injustícia i intentar denunciar la farsa del judici i el relat que el sustenta". A més, ha afirmat que quan el judici arrenqui, també viatjarà a Madrid per donar suport als presos. Com que és testimoni, però, no podrà accedir a la sala de vistes fins que hagi declarat.El president del Parlament visitarà aquest dimarts Carme Forcadell i Dolors Bassa a Alcalà-Meco.En el dia que ERC ha anunciat esmena a la totalitat als pressupostos de Sánchez , el president del Parlament ha dit que fa setmanes que havien advertit de les condicions per accedir a aprovar els pressupostos. "Hem reclamat parlar del dret a l'autodeterminació i treure la política dels jutjats", ha recordat. Per això, amenaça que si no hi ha cap canvi per part del govern espanyol no només es presentarà l'esmena sinó que també es votarà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor