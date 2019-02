Jordi Armenteras torna a RAC1 per presentar els informatius del cap de setmana

Jordi Armenteras torna a RAC1. Després de provar sort -sense èxit- amb un projecte televisiu que havia d'aturar la caiguda lliure de 8tv, el periodista reprèn la seva trajectòria a l'emissora de ràdio del Grupo Godó. Segons ha pogut saber NacióDigital, Armenteras agafarà el timó dels informatius del cap de setmana. Serà l'editor i el presentador del programa 14/15, actualment capitanejat per David Jobé dissabtes i diumenges. De dilluns a divendres la presentadora és Mònica Fulquet.



La reestrena d'Armenteras queda pendent de la recuperació d'una lesió a la cama que va patir en un viatge. Sigui com sigui, la voluntat de les dues parts, tant del periodista com de l'emissora, és que es posi en marxa tan aviat com sigui possible. Pressumiblement serà qüestió de poques setmanes.

Armenteras, que havia estat durant anys la veu de RAC1 a Madrid i, en la seva darrera etapa a l'emissora, la mà dreta de Joan Maria Pou al capdavant del No Ho sé, va fer el salt a la televisió del grup -tal com també va fer Laura Rosel- sense perdre totalment el vincle professional amb la ràdio.Amb l'expresentadora del FAQS, van copresentar 8 al dia fins que ella va substituir Ricard Ustrell. Armenteras va continuar uns mesos com a únic presentador, però la cúpula del Grupo Godó va decidir reestructurar la programació i dividir la graella entre 8 al dia i La nit a 8tv amb Pol Marsà . L'argument oficial per justificar els canvis va ser, en un primer moment, "raons econòmiques".L'aposta informativa de la cadena, però, no va ser suficient per corregir la seva dinàmica catastròfica, que es va acabar traduint en la cancel·lació definitiva de tots dos programes a finals de desembre

