Torra porta el judici i l'estat del diàleg amb la Moncloa a la taula de partits

El Palau de la Generalitat acull aquest dimarts la segona reunió de l'anomenat espai de diàleg. Es tracta d'una taula de partits que reuneix els grups parlamentaris de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, PSC i Catalunya en Comú Podem amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i altres membres del Govern per tal d'abordar una sortida política al conflicte entre l'Estat i la Generalitat. La cita s'havia de celebrar divendres passat , però el trasllat dels presos i preses cap a Soto del Real i Alcalá Meco davant la imminència del judici va trastocar l'agenda prevista per Torra i el seu equip.La primera trobada de l'espai de diàleg va acabar sense cap més acord que el de seguir parlant. En aquesta ocasió, el president de la Generalitat hi portarà dos carpetes: el judici contra el referèndum al Tribunal Suprem, previst per al 12 de febrer , i l'estat del diàleg amb la Moncloa. Torra ja ha anunciat que viatjarà a Madrid per assistir a la primera jornada del judici, i traslladarà als grups parlamentaris la rellevància del món. Pel que fa a la segona qüestió, les converses amb Madrid, sobrevolaran la trobada a Palau les esmenes a la totalitat que ERC PDECat presentaran als pressupostos de Pedro Sánchez si no hi ha cap gest immediat amb Catalunya i el seu dret a l'autodeterminació.La Generalitat seguirà negociant aquesta setmana la possibilitat d'establir una taula de partits a nivell estatal que discorri en paral·lel a les converses entre governs. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi -que, com el vicepresident Pere Aragonès, també serà a la reunió de Palau-, insistia la setmana passada en la necessitat que hi hagués Podem en aquesta taula , i va indicar que no calia que hi fos el PSC perquè si el Govern vol parlar amb Miquel Iceta, "agafa el telèfon i el truca". Iceta, en la reunió del 16 de novembre, va apostar per un nou Estatut i va descarta el referèndum d'autodeterminació.Iceta serà un dels que assistirà a la cimera d'aquest dimarts. Al novembre hi va anar amb Ramon Espadaler. Albert Batet i Gemma Geis aniran a la trobada com a membres de JxCat, i Sergi Sabrià i Anna Caula lideraran la delegació d'ERC. Susanna Segovia i Jéssica Albiach, representants de Catalunya en Comú Podem, van defensar un pacte de claredat previ a la convocatòria d'una consulta vinculant sobre el futur del país

