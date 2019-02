Colau proposa presència policial constant per evitar el «top manta» al vestíbul de la plaça Catalunya

Pas endavant en les converses entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra per definir el pla d'acció contra la venda ambulant al vestíbul de l'estació de la plaça Catalunya . Aquest dilluns, el comissionat de Seguretat de l'Ajuntament, Amadeu Recasens i representants de la policia catalana han mantingut una reunió rutinària en què el consistori ha fet una primera proposta definida: incrementar el nombre d'agents a la zona.Fins ara, l'Ajuntament es debatia entre reforçar la presència policial i instal·lar elements físics que evitessin la presència de manters a l'intercanviador de l'estació. Aquest dilluns ha quedat clar que l'alcaldessa, Ada Colau, s'ha decidit definitivament per la presència policial constant al vestíbul, segons confirmen fonts municipals a NacióDigital.Actualment la Guàrdia Urbana i els Mossos duen a terme dos operatius policials cada setmana per fer fora els venedors ambulants de l'accés a l'estació, algun dels quals ha acabat amb desallotjament . Fonts municipals argumenten que aquesta manera d'actuar no és pràctica. "Quan els agents no ho són, els venedors tornen", argumenten.Per això han proposat a la policia catalana que a partir d'ara l'aposti sigui una presència policial estable i continuada amb els mateixos efectius de cada cos. "Hem demanat aquest compromís als Mossos i l'han rebut bé", asseguren les fonts de l'Ajuntament consultades.Al seu torn, fonts dels Mossos es limiten a valorar positivament la trobada i eviten entrar en detalls. Asseguren que cal continuar treballant i recorden que el pla conjunt amb l'Ajuntament també ha de comptar amb Renfe i TMB. A més, els Mossos insisteixen que qualsevol pla policial al vestíbul de la plaça Catalunya ha d'estar liderat per l'Ajuntament.El consistori també insisteix en aquest punt, però cap dels dos operadors de transport eren presents a la reunió d'aquest dilluns i per tant no s'ha abordat de quina manera han de contribuir al dispositiu policial estable. Es manté el dubte, doncs, de si aquest dispositiu comptarà amb agents de seguretat privada.Setmanes enrere, Renfe assegurava que acceptaria les mesures que proposés l'Ajuntament i l'operador ferroviari argumenta que la presència de venedors pot suposar un problema en "situacions d'emergència". Des del consistori consideren un problema que un espai que hauria de ser de trànsit d'usuaris estigui ocupat pels manters.Mentrestant, els manters que habitualment s'instal·len al vestíbul expliquen que si han triat aquest punt de la ciutat per vendre els seus productes, és per l'"assetjament policial" que, segons denuncien, pateixen al carrer.Colau proposa presència policial constant al vestíbul de la plaça Catalunya per evitar la venda ambulant

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor