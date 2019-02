L'expresident Carles Puigdemont afirma que el judici de l'1-O "no serà un acte de justícia sinó de venjança". "Tots els donem suport i els ajudem perquè estan patint una situació injusta i humiliant i estan sent utilitzats com a exemple", diu en una entrevista des de Waterloo a Associated Press (AP) Una sentència de culpabilitat, segons Puigdemont, només donaria impuls al moviment independentista, que prediu que obtindria el suport d'una clara majoria de catalans. "El moment arribarà i quan ho faci, tindrem tota la legitimitat per prendre les decisions que ja vam prendre al Parlament i que vam ratificar en un referèndum", assegura.L'entrevista recull que la declaració d'independència del 2017 segueix sent vàlida per a Puigdemont. "És vàlida i pot activar-se quan tinguem la convicció i la certesa que hauria d'estar-ho", apunta. Per altra banda, el líder de JxCat admet també que no el sorprendria que l'Estat reactivés una euroordre contra ell un cop finalitzi el judici. "Ho donem per fet", assenyala, indicant que estan preparats per lluitar-la altre cop. "Permetre que em podreixi a l'exili perquè ningú m'escolti, això també és una mena de càstig", conclou Puigdemont, que afirma que el "millor escenari" és que la justícia no l'extradeixi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor