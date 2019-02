Puigdemont i Torra fan decantar el PDECat cap a l'esmena als pressupostos de Sánchez

Qui va votar amb PP i C’S un destructor 155 vau ser vosaltres.

Tant Erc com el Partit Demòcrata hem condicionat la nostra esmena a la TOTALITAT a la vostra disposició a afrontar el conflicte polític, sense judicialització ni repressió.

No heu aparegut, així que ENTREM ESMENA. https://t.co/kUYg9YJfho — Míriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) 4 de febrer de 2019

L'esmena a la totalitat que presentarà el PDECat contra els pressupostos de Pedro Sánchez aquest divendres a les dotze del migdia fa setmanes que es debat de portes endins. És una qüestió que ha generat debat en tots els estaments de la formació nacionalista, dividida entre dos sectors: un que aposta pel "no a tot" al govern espanyol -amb l'argument de l'existència de presos polítics i la imminència del judici al Tribunal Suprem - i un altre que defensa la tramitació dels comptes per donar més temps al diàleg entre la Generalitat i la Moncloa. Hi ha dos dirigents, però, que tenen una ascendència decisiva en el debat: Carles Puigdemont i Quim Torra.Així s'ha constatat aquest dilluns en una reunió a Palau, segons assenyalen diverses fonts consultades per. Puigdemont s'hi ha connectat per videoconferència -un gest habitual en aquest tipus de trobades de caire setmanal- davant la presència de Torra, consellers de Junts per Catalunya (JxCat) -entre els quals Elsa Artadi, de Presidència, a punt de fer el salt cap a l'Ajuntament de Barcelona - i el president del PDECat, David Bonvehí. En aquesta cita és on s'ha acabat de prendre la decisió de presentar l'esmena a la totalitat -pràcticament redactada- als comptes de Sánchez si abans de divendres no posa damunt la taula una mesa amb mediadors neutrals.Un cop fixada aquesta posició, els diputats del partit a Madrid han anat rebent la comunicació oficial a través dels telèfons mòbils. L'encarregat de fer pública la voluntat de presentar l'esmena a la totalitat ha estat Eduard Pujol, portaveu adjunt de JxCat, en una roda de premsa al Parlament . El contingut ha estat "consensuat", segons fonts nacionalistes. "És una mesura de pressió cap a Sánchez", assenyala un alt dirigent consultat. Les converses amb el govern espanyol estan encallades perquè no hi ha acord sobre un format de mesa de partits a nivell estatal.La demanda que fa el PDECat -i que ERC avala- és que hi hagi una taula de diàleg amb un mediador neutral que permeti garantir el compliment dels compromisos. Artadi, que manté un contacte fluid amb la Moncloa -especialment amb la vicepresidenta Carmen Calvo-, aspira a arribar a un principi d'acord que sigui satisfactori per les dues parts. És per això que, segons les fonts consultades, la consellera -juntament amb altres protagonistes del diàleg amb l'Estat- mantindrà contactes amb Madrid fins divendres. "El marge, això sí, és el que és", remarquen els dirigents consultats.La veu del PDECat més bel·ligerant amb Sánchez és Míriam Nogueras, vicepresidenta del partit i diputada a Madrid. "Qui va votar amb PP i Ciutadans un destructor 155 vau ser vosaltres [el PSC i el PSOE]. Tant ERC com el Partit Demòcrata hem condicionat la nostra esmena a la totalitat a la vostra disposició a afrontar el conflicte polític, sense judicialització ni repressió. No heu aparegut, així que estrem esmena", va assenyalar en un apunt a Twitter que responia un altre de Miquel Iceta, líder del PSC, en el qual alertava d'una "pinça" formada per la dreta espanyola i l'independentisme destinada a fer fracassar els pressupostos generals de l'Estat per al 2019.L'acord al qual va arribar l'executiva del PDECat amb Puigdemont el 14 de gener a Waterloo va ser que, si no hi havia cap gest de Sánchez ni es posava en marxa una taula de diàleg independent, ni tan sols es tramitarien els pressupostos. Ara ja s'ha activat el compte enrere per tal que es presenti l'esmena a la totalitat. "L'interrogant és si entre el que demanen aqui i el que poden donar allà hi pot haver acord", resumeix un dels coneixedors dels contactes entre governs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor