Sánchez s'oposa a Maduro... però li ven peces de tancs

El govern espanyol ha estat dels primers de la UE a reconèixer Juan Guaidó com a president legítim de Veneçuela, el que equival a no reconèixer la presidència de Nicolás Maduro. Però això no impedeix que Espanya sigui, a la vegada, subministradora d'armament a l'exèrcit veneçolà, tot i la prohibició expressa de la UE.El govern espanyol, per mitjà de la Junta Interministerial, va autoritzar el gener del 2018 un contracte per subministrar material militar a Veneçuela per valor de 20 milions d'euros, segons va informar un any després el diari El País . En concret, es tractava de components per modernitzar els vetusts carros de combat que l'exèrcit del país sud-americà va comprar a França als anys 70.L'autorització, per tant, la va fer l'anterior executiu de Mariano Rajoy, tot i els reiterats atacs del PP i el seu entorn als governs bolivarians de Maduro i del seu predecessor, Hugo Chávez. Es dona també el cas que el contracte es va autoritzar més d'un mes i mig després que entrés en vigor una normativa europea que prohibeix als estats membres vendre armament a Veneçuela.Veneçuela ha estat en alguns moments un molt bon client de la indústria d'armament espanyola. Especialment, durant els governs de José Luis Rodríguez Zapatero, quan els dos executius van tancar la venda de vuit vaixells militars per 1.200 milions d'euros.Actualment, però, encara hi ha un altre govern controvertit que és millor client de la indústria militar espanyola que Veneçuela: l'Aràbia Saudita, que es va gastar 272,7 milions d'euros el 2017 en comprar a Espanya material militar.

