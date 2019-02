Els presos ja poden recuperar els ordinadors, un cop revisats

Els presos recuperaran aquest dilluns els ordinadors després que els serveis de la presó els hagin inspeccionat, segons confirmen fonts d'Institucions Penitenciàries. Els presos no van poder entrar els aparells divendres quan van arribar a les presons madrilenyes i van denunciar-ho perquè argumentaven que els necessitaven per preparar bé la defensa de cara al judici.Una instrucció del jutge Pablo Llarena va permetre als presos tenir amb ells ordinadors però amb algunes restriccions com, per exemple, que no puguin accedir a Internet. Els aparells han estat retinguts al departament d'ingressos durant tot el cap de setmana i aquest dilluns ja es retornaran als presos.Dissabte al matí, la parella de Jordi Sánchez, Susanna Barreda, havia denunciat que "de moment" no havien pogut entrar amb l'ordinador per preparar la seva defensa, i el mateix president de la Crida, Jordi Sànchez, va dir a través de Twitter esperar rebre'l "immediatament" per afrontar "la defensa amb garanties".

