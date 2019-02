Diàleg impossible (per ara)

Aquesta tarda, al Palau de la Generalitat, estan citats pel president Quim Torra els representants de Junts per Catalunya i ERC i també els del PSC i els comuns. Segona reunió de la taula de diàleg que, per atansar posicions a la recerca de grans consensos de país, va convocar el cap de l'executiu. Torra intenta liderar la situació, però ni el front independentista és ara capaç d'anar a l'una. Així és difícil que ho faci amb algú més.us ho explica en aquesta informació . El diàleg (i sobretot els fruits que pugui donar) hauran d'esperar, ja que el context a Madrid tampoc hi ajuda gens. Torra està tenallat, també per l'ANC, que ha incrementat la pressió al Govern per fer efectiu el mandat de l'1-O. Sobre això escriu ( aquí podeu llegir l'article ) el periodistaen el deu debut com a opinador a. Benvingut a bord!La noticia del dia va ser ahir que ERC primer i el PDECat després ( gràcies a la intercessió de Torra i Puigdemont i un cop ho havia avançat Junts per Catalunya ) van anunciar la presentació de sengles esmenes a la totalitat als pressupostos de Pedro Sánchez, que aquests dies està centrat en forçar un "canvi de règim" a Veneçuela, un dels clients de la indústria armamentística espanyola. Difícilment tenien una altra alternativa a tombar-li els comptes. El president espanyol no s'ha mogut ni un mil·límetre en relació al procés català i el debat de totalitat (els dies 12 i 13 d'aquest mes) coincidirà amb l'inici del judici al Tribunal Suprem. A la Moncloa ahir estaven enutjats i avisaven els independentistes que no es confiessin, que el superdiumenge de maig amb municipals, europees i generals no està descartat. Amb els seus dirigents al banc dels acusats ( i no precisament ben tractats ) els gestos de distensió s'encareixen moltíssim. Llegiu aquí la crònica de. Per cert, que tampoc ajudarà massa que l'Estat segueixi incrementant la partida als vídeos de Borrell, que us detalla

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

I avui hi ha, en aquest cas a l'Audiència Nacional, un pas més en el judici al major Trapero i a la cúpula dels mossos per l'1-O. S'hi celebren les qüestions de previ pronunciament. Les defenses de Pere Soler i Cèsar Puig, responsables polítics del cos, volen que el judici vagi passi al TSJC. La de Trapero i la intendent Laplana no es pronunciaran. Les penes que, a mode d'escarment, els demanen seran altes. Ho explicaen aquesta informació Els treballadors del metro afectats per l'amiant s'han proposat crear una plataforma per unir forces. Per això aquest dimarts celebraran un acte a la seu de l'UGT en el qual també hi participaran el seu advocat i pneumòlegs especialistes en els problemes de salut causats per l'exposició a aquest material usat en vagons i altres eines. TMB ha reconegut 12 casos de treballadors afectats i també que l'empresa n'ha derivat més de 150 a especialistes de la Vall d'Hebron perquè així ho aconsellava el resultat de les seves proves mèdiques. Un dels 12 afectats és Ángel Pobo, que va concedir una entrevista en què es mostrava crític amb l'actitud de l'empresa i de l'Ajuntament.D'aquí a uns dies es compliran dos anys de la massiva manifestació de la plataforma "Casa nostra, casa vostra" a Barcelona. Va ser un èxit, però les administracions hi han pogut fer poca cosa perquè, malgrat alguns gestos de cara a la galeria, el govern espanyol se segueix negant a acollir refugiats. Sobre els problemes que afronten els pocs que arriben per trobar feina i arrelar val la pena recuperar el 30 minuts de diumenge a. Una xifra: el Ministeri de l'Interior té 70.000 expedients pendents de resolució. El podeu recuperar aquí El consell nacional del PDECat de dissabte passat , celebrat a l'Hotel Hesperia Tower de l'Hospitalet de Llobregat -escenari inèdit per a reunions d'aquest estil-, va estar protagonitzat pels dubtes expressats per les bases en relació a la Crida. La qüestió entristeix els més veterans de la formació, com és el cas de Xavier Trias, exalcalde de Barcelona i una de les veus més respectades de l'antiga CDC. A la sortida del consell nacional es va mostrar visiblement preocupat en una conversa en petit comitè amb consellers nacionals.encapçalada per Joaquim Forn i Elsa Artadi. Un dels seus motius de preocupació és que Artadi i la Crida pretenen desplaçar Neus Munté, que va guanyar les primàries del PDECat, més enllà del número cinc, fet que ni tan sols li assegura l'acta de regidora segons les enquestes internes del partit. També es va queixar de les "mentides" que, segons ell, contaminen el debat intern.El 5 de febrer de l'any 1939, fa 80 anys, s'acabava la Catalunya republicana amb laun cop l'exèrcit feixista havia ocupat pràcticament tot el territori català. El president, que era militant d'ERC i va accedir al càrrec després de la mort de Francesc Macià, va passar la frontera a peu, pel coll de Lli i el de la Manrella, a la població empordanesa de La Vajol. Ho va fer acompanyat del lehendakari José Antonio Aguirre, exiliat a Catalunya des que Euskadi havia caigut en mans de les tropes de Franco. Poc després de fugir a l'exili Companys seria detingut pels nazis i lliurat a la dictadura espanyola, que el va fer afusellar a Montjuïc el 15 d'octubre de 1940. Es convertia així en el president màrtir i tot un símbol de la llibertat nacional de Catalunya. Us deixo un vídeo de Gemma Humet cantant al CC El Born les Corrandes d'exili , un poema emblemàtic de Pere Quart. Sobre el dia de l'exili, que és avui, i la seva odissea us deixo també aquesta informació El 5 de febrer de l'any 1985, avui fa 34 anys, va nàixer a Funchal, a l'illa portuguesa de Madeira, el futbolista, un dels grans astres d'aquest esport. Conegut com a CR7 va començar a l'Sporting de Lisboa, el segon club de la capital, i de ben jove ja va fitxar pel Manchester United fins que el 2009, en un traspàs de xifres astronòmiques, es va incorporar al Reial Madrid. Va guanyar tres Premier League i una Champions amb el Manchester i ha aconseguit dues Lligues i quatre Champions amb el Madrid. Amb Portugal va guanyar una Eurocopa. El seu talent, que passa per un estil de joc ràpid, un lideratge fort, la polivalència i un gran olfacte de gol, explica perquè l'era Messi no ha estat encara més lluïda quant a títols al Barça. CR7 és, a més d'un futbolista brillant, tot un producte publicitari. Aquí alguna de les millors jugades d'un malson per als culers fins que aquest estiu va marxar a la Juventus.

