L'artista que va escriure «pederàstia» amb hòsties plantarà el jutge

L'artista Abel Azcona (Pamplona, 1988) plantarà aquest dimarts el jutge de Berga que l'investiga per un delicte de profanació i contra els sentiments religiosos, arran d'una "performance" que va presentar l'any 2016 en una antiga capella al centre d'art contemporani Konvent de Cal Rosal , en la qual traçava la paraula "pederàstia" amb una filera d'hòsties consagrades.La decisió de no personar-se al Jutjat d'Instrucció número 1 de Berga demà dimarts 5 de febrer, quan havia estat cridat a declarar, vol servir per denunciar "la falta de llibertat d'expressió" que viu l'estat espanyol. Així ho ha confirmat Abel Azcona a, després que l'ACN hagi avançat la decisió de l'artista no presentar-se davant del jutge. "Els artistes portem massa temps als jutjats", ha apuntat Azcona.Abel Azcona ha reiterat que un jutge de Pamplona ja va descartar l'existència d'un delicte contra els sentiments religiosos i d'odi quan la performance "Amén" va portar-se a terme a la capital navarresa fa tres anys. L'Audiència de Pamplona va arxivar el cas en considerar que l'exposició es tractava d'una provocació i no pas d'una ofensa, pel que estava emparada en la seva llibertat d'expressió. Llavors, els recursos presentats per l'entitat catòlica al Tribunal Constitucional i a Estrasburg també van ser desestimats.En aquella sentència, el jutge va assegurar que "les hòsties no podien ser considerades com a cos de Crist, sinó com a objectes rodons i blancs", ha apuntat Azcona. En aquest sentit, l'artista ha recordat que l'únic que ha canviat és que "aquella mateixa exposició s'ha portat a un altre lloc". De manera que Azcona s'ha mostrat convençut que no té sentit que es torni a jutjar. "És absurd", ha considerat.La querella per l'exposició de l'obra al Konvent ha estat presentada per l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians, que ja va denunciar-lo per l'ús d'hòsties consagrades a Pamplona l'any 2016. Aquesta entitat cristiana d'advocacia és la mateixa que va querellar-se contra Willy Toledo per insultar Déu i la verge en una publicació a Facebook . "És legítim desobeir quan hi ha tants artistes que han d'anar als jutjats a declarar", a causa de "la situació de persecució que viu la llibertat d'expressió a l'estat espanyol", ha valorat Abel Azcona.Traçant la paraula "pederàstia" amb una filera d'hòsties consagrades, l'artista va voler denunciar els casos de pederàstia que s'han donat en el si de l'Església. Per fer-ho possible va anar a combregar a 242 esglésies d'entre Madrid i Pamplona i es va guardar les hòsties per elaborar l'obra. Azcona creu que la seva obligació, "com artista radical, desobedient i transformador, és plantar-se i desobeir"."Els artistes de genolls no, els artistes han d'estar dempeus, empoderar-se i reaccionar. Fa massa temps que he assumit fer una peça i anar als jutjats després, i arriba un moment que t'has de plantar. Si la meva peça és provocadora, doncs serà una provocació, però crec que l'art ha de provocar", ha dit.