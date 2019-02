L'AMB presenta les noves línies de Metrobús M19 i M30

El vicepresident de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, i l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, han presentat aquest dilluns les noves línies de Metrobús M19 i M30, així com els nous autobusos híbrids que donaran servei al municipi, i les millores que es preveuen per les línies M28, B18 i B82.La nova línia M19 substituirà l'antiga B19, la M30 substituirà l'antiga B30, i es posaran en marxa aquest febrer. La primera línia connectarà l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb el de Can Ruti, de Badalona, passant per Santa Coloma; la segona, farà el recorregut entre Can Franquesa (Santa Coloma de Gramenet) amb Virreina (Montgat/Tiana). Ambdues línies veuran reduït el seu temps d'espera -que passarà dels 12 minuts als 10 entre setmana i de 20 a 15 els dissabtes- gràcies a la incorporació de tres metrobusos més que introduirà l'AMB.D’altra banda, també es millora la oferta de la línia M28, que ja es va inaugurar a la primavera del 2018. Concretament, aquesta línia Metrobús passa a funcionar amb 12 vehicles articulats, aconseguint absorbir així un 30% més de viatgers a cada vehicle.D'altra banda, també es millorarà la freqüència de la línia B18 (Santa Coloma de Gramenet-Montcada i Reixac), que passarà cada 30 minuts i no cada 40 com fins ara, i s'ampliarà la cobertura horària de la línia B82 (Campus de Torribera-estació de metro Santa Coloma L1), que oferirà servei de 7.30 a 21 hores.Aquests dies també han arribat a l'AMB 128 autobusos nous híbrids (56, dels quals 33 estàndards i 23 articulats) i elèctrics, que es destinaran al Barcelonès Nord, on es troba Santa Coloma de Gramenet. De fet, és amb l'arribada dels nous vehicles que serà possible introduir les línies M19 i M30 i millorar les línies M28, B18 i B82.A partir del 15 de febrer, el 26% dels autobusos que circulen pel municipi durant el dia seran híbrids. D’aquesta nova flota metropolitana, també s’incorporen al servei de Nitbus del Barcelonès Nord 12 vehicles elèctrics nous, així, el 10% dels autobusos que circulin durant la nit per Santa Coloma de Gramenet seran elèctrics.Els busos híbrids dièsel-elèctric permeten una reducció de les emissions contaminants entorn del 25% respecte dels dièsel. A més a més redueixen significativament el soroll en els entorns de les parades. Els busos elèctrics tenen emissions zero, i un molt baix nivell de soroll, i són especialment valorats per la nit ja que permeten un bon descans dels veïns pels recorreguts on circulen.Les línies mencionades no són l'única novetat. Aquesta setmana es posa en marxa la prova pilot de prioritat semafòrica per autobusos al carrer Francesc Macià, a l’alçada de la plaça Olimpo. De fet, ja s'havia fet abans al Prat de Llobregat i a Sant Just Desvern, i consisteix en la instal·lació de quatre semàfors que permeten ampliar el temps de verd disponible en el moment que arriben els busos. La idea és que es pugui estendre a la resta de municipis de Barcelona."Amb mesures com les que presentem avui aquí a Santa Coloma de Gramenet, millorem i ampliem l'oferta de transport públic, en general, a la Metròpolis Barcelona i, concretament, al Barcelonès Nord i en aquest municipi”, ha explicat Poveda durant la presentació d'aquestes iniciatives.“Aquestes millores són possibles gràcies a la renovació de flota que estem fent des de l’AMB, amb autobusos híbrids i elèctrics. Aquest canvi per flotes més sostenibles i netes forma part del nostre programa d’acció, per combatre la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire de la metròpolis, que afecta directament a la salut dels ciutadans”, ha afegit.L’alcaldessa, Núria Parlon, ha dit que “La complicitat, l’aposta per la millora del transport públic i el treball conjunt que portem a terme l’AMB i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet han donat molt bon resultat en els darrers anys. La xarxa local d’autobusos és evident que ha millorat. Avui, a Santa Coloma, l’autobús arriba a zones on no havia arribat mai, com la part alta dels barris del Raval, de la Riera Alta o del campus universitari del Recinte Torribera. És evident que s’ha fet un esforç perquè les parades siguin més segures, confortables i accessibles, i que la instal·lació de plataformes d’accés als vehicles ha contribuït en aquest sentit”.Durant el primer trimestre del 2019, l’AMB posarà en marxa un total de 13 noves línies d’altes prestacions: 7 noves línies “AMB Exprés” i 6 noves línies “AMB Metrobús”. En total, amb la implantació de la segona fase, estaran actives a final d’aquest primer trimestre de 2019 en total 20 línies d’altes prestacions (11 línies AMB Exprés i 9 línies AMB Metrobús).

