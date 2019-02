De la mina a l'abocador: els efectes laborals i ambientals de la telefonia mòbil, a debat

El 26 i el 27 de febrer Barcelona acollirà el Mobile Social Congress (MSC). El certamen, organitzat per l'ONG Setem Catalunya amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, se celebrarà coincidint amb l'aterratge del Mobile World Congress (MWC) la mateixa setmana a la capital catalana. El congrés social del mòbil reivindica analitzar totes les conseqüències que té la producció d'aparells de telefonia i tecnologia mòbil, des de la seva fabricació fins que es converteixen en residus, posant l'accent en les conseqüències laborals i mediambientals.Els organitzadors parlen d'"esclavatge modern" o "esclavatge 2.0" a l'hora de referir-se a les condicions laborals de les persones que treballen en la indústria tecnològica. En el marc de les jornades es faran debats i xerrades i es presentaran diversos informes. Per exemple, sobre la vinculació entre l’increment de suïcidis de les persones que treballen a la indústria tecnològica a la Xina i les precàries condicions laborals en aquestes manufactures. O un altre sobre el retrocés en els drets laborals en països europeus com Hongria o la República Txeca.També s'exposaran les conclusions de l'informe que aborda l'impacte social i ambiental de la mineria a Xile, Zàmbia i Armènia. També s'explicaran experiències de col·laboració entre l’economia solidària, les empreses i el sector públic per tancar el cicle de la cadena amb la reutilització, reparació i reciclatge d’aparells electrònics.L'MSC evita presentar-se com una alternativa a l'MWC i defensa que l'objectiu és posar sobre la taula qüestions "silenciades" en el congrés mundial de telefonia mòbil.Tots els actes del congrés es faran al Pati Manning de Barcelona i comptaran amb la participació de ponents com la biòloga ambiental Mireia Roura; el cofundador de Fairphone, Miquel Ballester; la doctorand en Geografia Humana al King’s College de Londres Hannah Schling i el doctor en drets humans per l'University College of London Sebastian Smart.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor