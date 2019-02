Nuet veu el judici com una «oportunitat» per construir una «suma republicana»

El judici com a punt de partida d'un projecte que serveixi per construir una "suma republicana". Amb aquesta visió afronta el líder d'EUiA i diputat dels comuns, Joan Josep Nuet, la causa de l'1-O que es jutjarà al Tribunal Suprem a partir del 12 de febrer. Exmembre de la mesa acusat per desobediència i únic dirigent no independentista processat, ha donat el tret de sortida aquest dilluns una campanya impulsada per la Fundació Alternativa per recollir fons per pagar la seva defensa, que fins ara havia assumit EUiA. Ell, juntament amb els exmembres de la mesa -Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet- i l'exdiputada Mireia Boya, seran jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.En l'acte de presentació de la campanya s'hi han aplegat representants de tot l'espectre del sobiranisme: des de l'exconseller Chakir El Homrani i l'expresident del Parlament Ernest Benach, a l'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater. També dirigents de JxCat, ERC, la CUP, EUiA, IU i del grup parlamentari i de la direcció de Catalunya en Comú, tot i que a la taula amb Nuet hi era la diputada Elisenda Alamany, amb qui impulsa la plataforma Sobiranistes, crítica amb la direcció dels comuns. També entitats com Òmnium hi han donat suport i CCOO i UGT amb la presència dels seus màxims representants a Catalunya: Javier Pacheco i Camil Ros."Aquesta és la fotografia que molts volem per a Catalunya", ha dit Nuet, que acte seguit ha afegit: "Els que no hi són és perquè no hi volen ser". El judici, ha insistit, marcarà "un abans i un després a la societat catalana" i pot ser una "oportunitat" per fer campanya a tots els racons del país. Cal, ha dit, arribar "als barris on el procés no té entrada" per explicar "què hi ha darrere" d'un judici que, sota el seu criteri, és "un judici a la democràcia". Considera que el projecte de futur del sobiranisme passa per treballar per una Catalunya "socialment plena i nacionalment lliure" i la construcció d'una majoria de caràcter transversal, un objectiu pel qual ha subratllat que cal comptar amb els "amics de l'Espanya republicana" aplegats en partits com Izquierda Unida i Podem. De moment, ja ha deixat clar que farà campanya de la mà d'Òmnium.La campanya de suport, impulsada per la Fundació Alternativa -vinculada al partit que lidera Nuet- no ha estat exempta de polèmica. Fins ara ha estat EUiA qui ha pagat les despeses i fonts coneixedores de la situació expliquen que si s'ha posat en marxa és perquè ni Catalunya Sí que es Pot ni Catalunya en Comú Podem van oferir fer-se càrrec del cost econòmic de la defensa. Des del partit, però, insisteixen que se li va oferir "tant suport econòmic com d'acompanyament". Sigui com sigui, el resultat d'aquestes versions contraposades és que no és Catalunya en Comú -almenys per ara- qui pagarà com sí que fan la resta de partits amb els seus processats i que qui l'ha acompanyat en la presentació de la campanya és Elisenda Alamany.Nuet ha esquivat "abonar la polèmica" i ha assegurat que "se sent acompanyat" pels comuns. "No tinc res a recriminar", ha dit tot evitant entrar més al fons de la qüestió. No descarta recórrer a la Caixa de Solidaritat si es confirma la multa de 30.000 euros que demana per a ell la Fiscalia, a més de la inhabilitació d'un any i vuit mesos. "És el moment d'estar a l'altura", ha demanat l'exportaveu parlamentària, que ha fet una crida a fer pinya contra la "deriva perillosa" d'un Estat que "persegueix" idees i dirigents.

