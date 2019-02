El PSOE lamenta que ERC es posi «al costat de la dreta» amb l'esmena als pressupostos

El PSOE ha lamentat que ERC es posi "al costat de la dreta", de PP i Cs, en presentar una esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat . "ERC haurà d'explicar per què rebutja uns pressupostos que augmenten el salari mínim, les pensions, el salari dels funcionaris, els pressupostos per a la dependència...", ha defensat el portaveu adjunt del PSOE, Felipe Sicilia en roda de premsa.A més, Sicilia ha afegit que ERC no pot condicionar els pressupostos a un procés judicial en el què el govern espanyol "no pot fer absolutament res" i ha defensat la independència de la justícia i que no poden haver "interferències". "Demanem que pensin en els catalans", ha afirmat dirigint-se a ERC, que ha anunciat que demà dimarts registrarà l'esmena a la totalitat.Preguntat per les perspectives que té el PSOE pel que fa a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat, Sicilia ha afirmat que seguiran "treballant, parlant i dialogant" per aconseguir tirar endavant els comptes. "Treballem amb l'horitzó d'aprovar els pressupostos i que la legislatura pugui continuar", ha resumit.ERC formalitzarà demà la presentació d'una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat. Així ho han anunciat els republicans, que han argumentat que votaran en contra dels pressupostos mentre el govern espanyol no accepti el dret a l'autodeterminació i es mantingui la judicialització del conflicte. El portaveu del partit al Congrés, Joan Tardà, ha argumentat que la solució al conflicte ha de tenir en compte tant el percentatge de catalans que són independentistes (quasi el 50%), com els que no ho són.Els republicans han advertit el govern espanyol que té fins al dia 12, data en què es votarà la tramitació dels pressupostos i que coincidirà amb l'arrencada del judici de l'1-O, per moure fitxa si volen que finalment els pressupostos prosperin. I és que el vot dels independentistes són imprescindibles perquè Sánchez pugui tramitat els comptes. Tardà ha precisat dues accions que, sota el seu judici, l'executiu de Sánchez podria fer per capgirar la situació: instar la Fiscalia a fer moviments en la causa del procés i acceptar la creació d'una mesa de negociació "bilateral" formada pels partits catalans i espanyols i amb la presència d'una figura mediadora.La setmana passada, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va alertar que si no s'aprovaven els pressupostos generals de l'Estat l'escenari més probable seria que les eleccions espanyoles fossin aquest mateix any. Amb tot, Sánchez ha manifestat en altres ocasions la seva voluntat d'esgotar la legislatura fins l'any 2020.Des d'ERC consideren que, de moment, el govern del PSOE no ha fet cap gest ni per avançar en la fi de la repressió ni en la resolució del conflicte polític. Tardà ha argumentat que l'objectiu des de la moció de censura era crear "escenaris compartits" de diàleg i de negociació, però que aquest s'ha de crear en base a assumir dues realitats. La primera, que la solució ha de ser democràtica. "Hem hagut de suportar una mentida: el govern espanyol diu que no podia instar la Fiscalia quan legalment sí que pot", ha dit Tardà. La portaveu, Marta Vilalta, ha afegit que la repressió s'ha agreujat amb les darreres detencions d'alcaldes i activistes a Girona sense ordre judicial.Aquesta solució democràtica, ha insistit, passa pel reconeixement del dret a l'autodeterminació. "No pot existir una solució si es deixa al marge els ciutadans que són independentistes ni si es deixa al marge els que no ho són", ha argumentat. De fet, ha recordat que a Catalunya hi ha una majoria a favor del referèndum i que cap altra solució aplega més suport. La segona realitat que els republicans consideren que Sánchez ha d'assumir és que el marc de resolució ha de ser d'una negociació bilateral amb mediació."Si això no és possible no té cap sentit que no presentem l'esmena. Però el govern espanyol té fins al dia 12 per construir un escenari de negociació", ha subratllat Tardà. La portaveu del partit, Marta Vilalta, ha afegit que "no hi ha drets de primera i de segona" i que, per tant, defensaran els drets socials però també els drets polítics i col·lectius, com el dret a l'autodeterminació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor