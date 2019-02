Romeva, l'altaveu a l'exterior

La internacionalització del procés i de l'1-O va ser una de les grans missions de Raül Romeva com a conseller de Relacions Institucionals i Exteriors. Era, de fet, qui dirigia el Diplocat, que segons argumenta la Fiscalia en la causa de l'1-O era una mena d'estructura paral·lela a l'estatal que exercia de "lobby" per difondré el procés. El ministeri públic demana per a Romeva 16 anys de presó per rebel·lió agreujada per malversació, mentre que l'Advocacia de l'Estat en sol·licita 11 anys i mig per sedició i malversació.A ulls de l'acusació, Romeva ha estat l'enllaç internacional que ha fet d'altaveu del procés català. Mentre ell capitanejava la conselleria, es van obrir delegacions a l'exterior, impulsar una campanya a nivell internacional per promoure el referèndum de l'1-O i fitxar observadors internacionals per supervisar la votació. Va ser empresonat el 2 de novembre del 2017, juntament amb la resta d'exconsellers, i alliberat just el dia en què arrencava la campanya del 21-D. Però el Suprem va tornar a ordenar el seu ingrés a la presó al març de l'any passat.Romeva ha fet pinya políticament amb Oriol Junqueras a la presó i els dos comparteixen la via pragmàtica que està defensant ERC, així com l'estratègia de defensa, que pivotarà en negar els delictes que se'ls atribueixen, acusar l'Estat i demanar una sortida política al conflicte. La seva parella, Diana Riba, serà la número dos de la candidatura dels republicans a les eleccions europees.A continuació, tres articles clau per entendre quin paper tindrà Romeva durant el judici:

