​El govern espanyol estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez pel Castor

Vista de les instal·lacions del magatzem submarí del Castor des del mar, al fons, les Cases d'Alcanar. Foto: ACN / J. Marsal

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha explicat que el govern espanyol està estudiant emprendre accions legals contra la concessionària del projecte Castor , Escal UGS -controlada per la constructora de Florentino Pérez-, tal com facultava el decret llei que s'extingia la concessió i que determinava esta possibilitat en cas de "vicis o defectes d'execució".Així ho ha expressat aquest migdia en una visita al Delta de l'Ebre, en què ha reconegut que esta és una qüestió que "està mirant el servei jurídic de l'Estat". No obstant, ha subratllat que "desfer 20 anys d'història d'aquest projecte no és tan senzill, quan hi ha tants actors i nivells d'intervenció jurídica al llarg del temps".El Reial decret llei 13/2014, de 3 d'octubre, pel qual es va extingir la concessió del projecte Castor i indemnitzava Escal UGS, participada en un 60% per l'empresa de Florentino Pérez ACS, facultava el govern central a exigir responsabilitats a la concessionària "a resultes dels eventuals vicis o defectes" en l'execució del projecte en els 10 anys següents a l'entrada en vigor del decret.Ribera ha reiterat "el grau de compromís" de l'executiu espanyol per "confirmar la convicció que no té sentit mantenir el Castor per un 'per si de cas'. Sabem que es procedirà a la clausura definitiva i que per raons de seguretat s'haurà de procedir a les obres que permetin un taponament definitiu. A partir d'aquí hi ha moltes coses que queden obertes respecte el passat i el futur ", ha reconegut.Ribera també ha volgut deixar palès que "segellar els pous no té riscos, tot i que és un procés complex". "Una altra cosa", segons ha dit, "és el desmantellament de totes les instal·lacions submarines i superficials. S'haurà de veure de quina manera es poden seqüenciar en diferents fases. El que tenim clar en aquest moment és que s'ha de cometre com més aviat aquest taponament definitiu ", ha explicat.En este sentit, i en la mateixa línia del manifestat aquest matí a la inauguració del Simposi Empresarial Internaciona a Barcelona organitzat per la Fundació per a la Sostenibilitat Energètica i Ambiental (FUNSEAM), que agrupa les principals companyies del sector energètic, Ribera ha augurat que els tribunals hauran d'acabar resolent les reclamacions dels bancs que van finançar el Castor."És cert que els bancs que van cobrir el finançament, en veure suspès el seu dret a cobrament amb càrrec al sistema gasista, han iniciat accions que són legítimes i que busquen recuperar el que van cobrir, i haurem de veure com evolucionen les coses".Santander, Caixabank i Bankia han presentat davant del Tribunal Suprem (TS) una demanda contra l'Estat pels 1.350 milions d'euros que van aportar per facilitar el tancament del Castor i que el Govern es va comprometre a tornar en 30 anys.Les entitats bancàries reclamen aquest import després que el Tribunal Constitucional declarés nuls diversos articles del Reial decret llei que va permetre a Escal UGS, empresa controlada per ACS, cobrar una indemnització per la paralització del magatzem de gas.Ribera ha fet aquestes declaracions en una visita al Delta de l'Ebre, concretament a la platja de Riumar i a la Finca Bombita, a Deltebre. La ministra ha estat acompanyada per la Delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; el Subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté; la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, Ana García Oñoro i la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Dolors Pascual Vallès.

