Coneixies aquests cinc trucs que pots fer amb el WhatsApp?

Sabies que WhatsApp et permet enviar una resposta privada en un grup? I sabies que pots escoltar els àudios més lents o més ràpids? Tot i utilitzar WhatsApp diàriament, hi ha algunes opcions d'aquesta app que se'ns escapen. The Business Insider ha fet un recull d'alguns trucs força desconeguts.Abans, si es volia contestar de manera privada a algú, calia obrir una nova conversa amb aquella persona. Ara, gràcies a una nova opció de WhatsApp, es pot estalviar aquest procés. Si volem contestar de manera privada a un membre d'un grup, l'únic que hem de fer és clicar damunt el missatge que volem respondre, fer clic a la icona amb tres punts que hi ha a la part superior de la pantalla i triar "respondre en privat".WhatsApp web és una opció molt còmode per treballar a l'ordinador. Doncs bé, es poden tenir diverses sessions obertes amb diferents números de mòbil. L'únic que cal fer és iniciar les sessions utilitzant el mode "incògnit" del navegador. Per accedir a aquesta opció, s'ha de clicar la icona dels tres punts que hi ha a la part superior dreta de la pantalla i seleccionar "nova finestra d'incògnit".Enviar una conversa sencera a algú és força senzill. Cal anar al xat que es vulgui enviar, fer clic sobre els tres puntets de la part de dalt i seleccionar l'opció 'Més', després seleccionar l'opció 'Enviar xat via email'.L'app TalkFaster!, gratuïta i disponible a Google Play, permet accelerar o relentitzar els àudios. Com? Doncs un cop instal·lada, clicant damunt una nota de veu, hem de seleccionar l'opció "compartir" i escollim l'opció TalkFaster!. Acte seguit ens apareixerà un menú per seleccionar la "velocitat" amb què volem reproduir l'àudio.Si voleu trobar els stickers que més us agraden de manera ràpida, una manera senzilla de fer-ho és marcant-los com a favorits. És tan senzill com clicar damunt l'sticker durant uns segons fins que aparegui l'opció "afegir". Un cop fet, podreu trobar-los emmagatzemats tocant la icona en forma d'estrella del teclat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor