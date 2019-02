Laia Estrada repeteix com a alcaldable de la CUP a Tarragona

Laia Estrada encapçala la llista de la CUP de Tarragona de cara a les eleccions municipals d'enguany. L'actual portaveu del grup municipal repeteix com a alcaldable després de ser-ho ja en els comicis del 2015.Aquest matí, la formació anticapitalista ha presentat els candidats que ocupen els cinc primers llocs de la llista electoral. A banda d'Estrada, el número 2 i 3 l'ocupen dues dones, Eva Miguel i Inés Solé, mentre que els dos restants són per a Joan Manel Burillo i Jaume Lopez, actual regidor a l'Ajuntament que va entrar substituint Jordi Martí.Els cupaires han decidit per "unanimitat" que aquests siguin els cinc primers candidats i que també es doni més visibilitat en la llista a les dones, ja que asseguren que cal que el gènere femení tinguí molta més presència a les institucions i en càrrecs polítics. A banda, recorden que el 60% de l'assemblea local són dones.Els anticapitalistes van aprovar concórrer a les eleccions del 26 de maig d'enguany en una assemblea celebrada en el mes de juliol. La formació va decidir tirant endavant una nova candidatura "després de la bona feina" que s'ha fet en aquest mandat, com "combatre la corrupció i l’opacitat, obrir una esquerda per la transparència i la participació, fer d’altaveu de les lluites de la ciutat i trencar amb el discurs monolític que imperava”.Els cupaires se centren en cinc línies d'actuació que marcaran la força de la seva campanya: gestió directa dels serveis, cohesió social, economia social i solidària, drets socials i unitat popular.La resta de la llista encara s'ha de confeccionar. La comissió de llistes treballa ara en els candidats que ocuparan de la 6a la 12a posició.Laia Estada: actual portaveu del grup municipal i també membre del secretariat nacional de la CUP i portaveu.Eva de Miguel: arqueòloga i membre de l'assemblea local.Inés Solé: tècnica del Centre de Cooperació URV Solidària.Joan Manel Burillo: treballador social i molt vinculat al món del lleure i de la cultura.Jaume López: actual regidor a l'Ajuntament de Tarragona, va entrar en substitució de Jordi Martí.

Els candidats de la CUP que ocupen els primers cinc llocs de la llista electoral Foto: Jonathan Oca

