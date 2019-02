Així va ser l’accident de la professora de les Borges Blanques, segons la policia

Núria Borràs, la professora de les Borges Blanques que va ser trobada ahir morta al seu vehicle en una carretera prop de Lleida, va sortir de la capital del Segrià de matinada, després de sopar i anar de festa amb unes amigues a la discoteca La Manolita . El camí cap a les Borges Blanques era conegut per ella, de manera que la policia creu que la dona es va despistar i a l'alçada d'Albatarre (Segrià), a només 6 km de Lleida, es va precipitar al canal de Seròs, d’on no va poder sortir.Les fortes ratxes de vent i la nit tancada que hi havia divendres passat a Lleida podrien haver estat factors que expliquen el sinistre de la professora, que va tenir l’accident poc després d’agafar el cotxe i que ha estat localitzada a l’interior del seu vehicle aquest diumenge a la tarda. La policia descarta que la mort de Borràs tingui a veure amb qualsevol tipus de violència.L’Ajuntament de les Borges Blanques ha decretat dos dies de dol oficial pel traspàs de la dona.

