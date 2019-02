VÍDEO La fàbrica de la presumpta agressió sexual múltiple estava pendent de desallotjament

La clausura de la nau, a la façana principal Foto: Albert Segura

Els ocupants de la fàbrica del barri de Can Feu de Sabadell on aquest cap de setmana es va produir una presumpta agressió sexual múltiple estaven pendents de ser desallotjats. Així ho ha confirmat el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, que ha apuntat que estaven pendents d’una resolució judicial que no ha arribat a temps, i que hauria permès tancar la nau.La nau, situada al número 36 del carrer Germans Farguell, havia acollit una indústria tèxtil que pels efectes de la crisi va haver de tancar portes. El seu propietari, però, ja va interposar una denúncia i es va obrir un expedient al 2016 per dur a terme el desallotjament i el tancament de la nau.“La fàbrica, però, se la va quedar Solvia, i amb gent ja vivint a dins calia tornar a fer l’expedient per tapiar els accessos, així que al 2018 es va tornar a demanar el desallotjament per via judicial, i ara estàvem esperant a què el jutge l’autoritzés”, explica Fernàndez. No obstant, i després dels fets d’ahir, l'Ajuntament ha clausurat els accessos amb precintes per evitar que ningú hi torni a entrar.A la ciutat de Sabadell es té constància que unes 150 persones dormen regularment en antigues naus industrials o infrahabitatges. D’aquestes, l’Ajuntament tenia coneixement de vuit persones que de habitualment dormien a l’interior, i d’elles, tres són part dels detinguts en l’operatiu d’aquest diumenge.“Tres dels detinguts malvivien i pernoctaven a la nau, una d’elles feia tres anys que havia tingut relació amb els serveis socials amb accions concretes de treball, però ho havia abandonar”, ha explicat Fernàndez. A més, aquesta nau era un emplaçament on, a través de l’Operació Fred, que es coordina amb Creu Roja, s’hi duien mantes i altres ajudes humanitàries durant els dies més durs de l’hivern.Pel que fa a la noia, el consistori assegura que no els consta una relació aparent entre víctima i agressors. Així, la jove va aparèixer dilluns al matí desorientada, i no recorda que va passar entre el moment en què estava de festa, dissabte a la nit, i el moment en què va sortir de la fàbrica.Una parella va veure la noia, que la va acompanyar a la central de la Policia Municipal. Uns agents la van acompanyar a l’hospital Parc Taulí, on la van atendre, i posteriorment va tornar a la central per interposar la denúncia. A les 7.42 hores de diumenge, la Policia Municipal va procedir a la detenció dels sis sospitosos.