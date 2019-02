El 080 Barcelona Fashion arrenca amb la participació de 27 marques

La 23a edició del 080 Barcelona Fashion ha arrencat aquest dilluns amb un acte inaugural presidit per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la portaveu del Govern, Elsa Artadi i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. El saló comptarà amb la participació de 27 marques i preveu l'assistència d'un miler de professionals de la moda. El certamen se celebrarà fins al 8 de febrer al recinte modernista de Sant Pau.En la seva intervenció en l'acte inaugural, Colau ha demanat al sector de la moda que tingui en compte la sostenibilitat. "No és opcional o un valor afegit, sinó que és central per fer viable el model i el sector", ha defensat, a banda d'instar a donar suport als joves emprenedors dins el món de la moda.Atadi ha posat el focus sobre la necessitat d'enfortir les empreses, millorar les sinergies entre disseny, producció i distribució, impulsar la cultura empresarial i adaptar-se a la transformació tecnològica.A banda de marques com 13 Maison, Agnés Sunyer, Antonio Miró, Aubergin, Brain&Beast i Custo Barcelona, el 080 compta enguany amb quatre marques internacionals. Són el dissenyador turc Umit Benan, la firma sudamericana Chulaap, el creador peruà Esaú Yori i la marca colombiana Polite.La 23a edició també inclourà el 080 Fashion Showroom, l'espai dedicat al negoci i que el saló espera que visitin un miler de professionals. A més, el Barcelona Fashion Summit aproparà el saló a les escoles de moda i l'Off Barcelona Fashion, dedicat a la inclusió social i laboral.

