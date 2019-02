Sànchez, Rull i Turull denuncien «tractes degradants» i vulneració de drets durant el trasllat

La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull ha presentat aquest dilluns al matí un escrit d'al·legacions al Tribunal Suprem on denuncien la "vulneració de drets fonamentals" que han patit durant el trasllat de Brians 2 a la presó de Soto del Real , des d'on esperen l'inici del judici de l'1-O el proper 12 de febrer . En aquest escrit també reclamen el seu dret a "la dignitat i a no rebre tractes degradants", i posen en valor la seva presumpció d'innocència.Posen d'exemple, de fet, les imatges captades -i que van transcendir poques hores després- per alguns agents de la Guàrdia Civil on "s'escolten riures de mofa, aparentment dels propis agents que les van captar". Més enllà d'això, però, remarquen que és una "actuació obertament irregular", ja que "és evident que els agents de la policia no poden captar imatges -i menys amb fins de burla i humiliació- d'aquelles actuacions en què s'intervé". Malgrat això, l'absoluta gravetat dels fets recau en què "no és la primera vegada" que en el marc d'aquest sumari es reben "tractes humiliants en el context de les condicions policials", afirmen.La defensa apel·la els tractats de "respecte i dignitat" que reconeixen els Convenis Internacionals de Drets Humans, i que remarquen el sentit de la presumpció d'innocència de les persones que encara no han estat jutjades. En aquest punt, s'insta el Suprem perquè "garanteixi" que els processats seran tractats "amb tot el respecte i la dignitat que mereixen", ja que segons lamenten, "no consta que la sala o el ministeri públic hagin fet encara res per dilucidar l'anterior incident i evitar que es repeteixin situacions similars".Si això no es pot garantir, l'advocat de Turull, Rull i Sànchez sol·licita "d'immediat" que els presos polítics "siguin sotmesos a mesures cautelars menys greus" que no menystinguin la seva dignitat, i que per tant es reconsideri la seva situació de presó provisional.L'escrit de l'advocat també denuncia la vulneració de la presumpció d'innocència dels seus patrocinats, arran de les declaracions a la BBC de la secretària d'Estat Irene Lozano, responsable de la campanya "España Global" . En unes declaracions a la cadena de ràdio britànica de la BBC, Lozano afirmava que el judici era un repte "pel sistema judicial espanyol" perquè "el fet que hi hagi líders polítics que hagin comès delictes penals que s'estiguin jutjant no és una cosa que passi habitualment".Aquestes declaracions, puntualitza la defensa, qualifiquen els líders independentistes com a "culpables", i són impròpies d'una autoritat com Lozano, que no les hauria de poder realitzar, ja que els fets encara no han estat jutjats. Arran d'això, es demana a la sala que insti les autoritats i funcionaris públics a "abstenir-se de les seves declaracions" que puguin "menystenir el dret a la presumpció d'innocència" dels líders independentistes.

