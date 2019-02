Més de 400 entitats culturals i artistes defensen el CAP del Raval a la capella cedida al Macba

El debat sobre el futur del CAP Raval Nord Continua. Aquest dilluns més de 400 artistes i entitats culturals han defensat que el centre d'atenció primària s'instal·li a la Capella de la Misericòrdia, cedida per l'Ajuntament al Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), integrat pel consistori i la Generalitat, que la vol dedicar a l'ampliació del seu espai d'exposició.La demanda arriba després que la plataforma +Macba+Cultura presentés el 28 de gener un manifest per demanar l'ampliació del museu a la capella, amb el suport de 3.000 adhesions ciutadanes i 300 del món de la cultura.Aquest dilluns, però, artistes com Sergi López, Cesk Freixas o Txarango i el director del festival Barnasants, Pere Camps, han manifestat el seu suport als veïns que demanen que l'espai es dediqui a un CAP. L'Ajuntament ja ha enviat una carta al consorci del museu per rescindir la cessió i els responsables del MACBA presentaran al·legacions contra la decisió. A banda de l'Ajuntament, la conselleria de Salut també és favorable a ubicar el nou CAP a la capella, tal com demanen els veïns del Raval.Els artistes i entitats firmants del manifest asseguren que ells també "aprecien" la cultura però creuen que això té poc a veure amb l'ampliació del MACBA. "Ens preocupa que es plantegi el problema com un menyspreu a la cultura i a les persones que hi treballem", expliquen.També firmen el manifest les escriptores Marina Espasa, Bel Olid, Mireia Calafell i Blanca Llum Vidal, els escriptors Enric Casasses, Sebastià Portell i Julià de Jòdar, els cantants Guille Milkyway i Manu Chao i la llibreria Calders, entre altres. El futur de la capella de la Misericòrdia es debatrà al ple municipal del 22 de febrer , després que els veïns agrupats en la plataforma CAP Raval Nord han entregat 6.500 firmes a l'Ajuntament per demanar que l'equipament s'instal·li a l'espai cedit al museu.El consistori ja ha proposat quatre ubicacions alternatives als responsables del MACBA per ampliar el seu espai d'exposició. La que l'Ajuntament veu amb millors ulls és la d'aixecar una nova edificació adjacent a la de l'edifici blanc de Richard Meier amb soterrani i dues plantes que permetrien comptar amb una superfície de 3.000 metres quadrats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor