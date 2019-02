El Consell per la República reclama un «seguiment massiu» de la vaga general de dijous

El Consell per la República ha emès aquest dilluns un comunicat per demanar un seguiment "massiu" de la vaga general que la Intersindical-CSC ha convocat per dijous . "El Consell comparteix les raons d'aquesta convocatòria de vaga i encoratja els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a fer-ne un seguiment massiu", destaca el text.L'organisme presidit per Carles Puigdemont expressa la seva voluntat que les jornades de vaga "es desenvolupin amb ple respecte a tots els drets civils, polítics i socials del conjunt dels ciutadans i ciutadanes a tot el territori, amb el màxim esperit cívic i amb màxima capacitat reivindicativa".Segons el Consell, la vaga "servirà per fer avançar la societat catalana i els seus treballadors i treballadores, de manera clara i decidida, pel camí de la justícia social i de la llibertat".

