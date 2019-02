Rull, un incondicional de l'1-O

Josep Rull era conseller de Territori quan es va celebrar l'1-O. Com Jordi Turull, va ser empresonat el 2 de novembre del 2017 i va ser alliberat just el dia en què arrencava la campanya de les eleccions del 21-D, però el Suprem va tornar a ordenar el seu ingrés al març de l'any passat. La Fiscalia demana per a ell 16 anys de presó per rebel·lió agreujada amb malversació mentre que l'Advocacia en sol·licita 11 anys i mig per sedició i malversació.L'acusació atribueix a Rull el fet d'haver prohibit "arbitràriament" que un vaixell de la policia atraqués a Palamós. L'exconseller de Territori sempre ha argumentat que es va denegar per una qüestió administrativa. Com Turull, Jordi Sànchez i Joaquim Forn, Rull va ser un dels dirigents que va fer vaga de fam per exigir al Tribunal Constitucional que resolgués els recursos presentats. El terrassenc ha estat un dirigent molt lligat a la vida interna de partit: a Convergència primer i al PDECat i Junts per Catalunya després. Ara anima a sumar-se a la Crida impulsada per Carles Puigdemont.A continuació, tres articles clau per entendre quin paper tindrà Josep Rull al judici:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor