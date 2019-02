El Port de Barcelona demanarà més autonomia tarifària al Ministeri de Foment

La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, ha plantejat aquest dilluns la necessitat d’una major autonomia tarifària per a la instal·lació que lidera. Aquesta petició s’engloba dins del Nou Marc Estratègic del Sistema Portuari (que desenvolupa el Ministeri i que demana a les 28 autoritats portuàries estatals les seves propostes sobre com gestionar els ports), que actualment es troba en fase de desenvolupament.Segons Conesa, “hi ha ports com el de Barcelona que registren bons resultats econòmics i de tràfic” i que, per mantenir el lideratge europeu, necessiten més autonomia tarifària. La presidenta considera que necessita disposar “d’instruments com els de la resta d’Europa” i que aquesta petició no és únicament de la capital catalana, sinó que altres ports espanyols importants també la fan.Conesa també ha reivindicat la necessitat de fer possibles nous accessos al port, concretament tres: “Demanem al Ministeri de Foment que avanci en l’elaboració de tres estudis que es materialitzin en tres plànols sobre possibles accessos: un accés ferroviari, un de viari i el de la connexió a Can Tunis”, que és l’estació ferroviària de mercaderies d’Adif, al costat del port.Aquests projectes passen, segons la presidenta, per una decisió de plantejament urbanístic (competència estricta del Port i de la Generalitat), per un plànol o una planificació d’infraestructures que consolidin una proposta certa, i per la signatura d’un document que permeti que es tornin a encarregar els estudis corresponents que facin viables els accessos. Finalment, s’hauria de concretar la gestió de les tres terminals ferroviàries que planteja, i tot això “precisa un calendari, que ara mateix no existeix”.Conesa també ha criticat que els accessos arriben tard i que no seran una realitat fins d’aquí a uns anys, però que perquè el port pugui continuar amb els tràfics que ha generat el 2018 i perquè sigui competitiu , “cal la firma de dos convenis amb Adif, un en relació amb l’actualització del carrer 4 (el pas del ferrocarril) per agilitzar la logística interna del port (entrada i sortida), i l’altre en relació a la línia 750 metres de Barcelona-Saragossa. “És indispensable treballar els accessos ferroviaris”, ha acabat dient.

