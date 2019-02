Sabadell es personarà com a acusació popular en la presumpta agressió sexual

L'Ajuntament de Sabadell es presentarà com a acusació popular en el cas de la jove de 18 anys que aquest diumenge va denunciar haver patit una agressió sexual múltiple . Així ho ha decidit la Junta de Portaveus, reunida aquest dilluns, que també ha demanat que la justícia "actuï amb contundència davant d'aquests fets".Una mesura que s'ha pres pel compromís de combatre "les agressions i lluitar per una ciutat on totes les dones se sentin segures, lliure de sexisme i de violències masclistes i lgtbifòbiques".La declaració de la Junta de Portaveus ha expressat "el més ferm rebuig i la rotunda condemna d’aquesta violació" i ha reclamat "respecte total" per a la privacitat de la víctima i el seu entorn. Ha manifestat la solidaritat amb la víctima "tant pel que fa a l’assessorament i acompanyament com en l’atenció necessària, des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones".També ha convocat la ciutadania a una concentració de repulsa aquest dilluns, a les 19 hores, a la plaça de Sant Roc.

