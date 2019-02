VÍDEO Tensió a Terrassa per una carpa informativa de Vox

Cada vegada que el feixisme surti al carrer ens trobaran de cara disposades a tot. Hem pres la decisió de lluitar i no retrocedir! ✊🏾✊🏾#nopassaran #TerrassaAntifeixista #ALERTAULTRA pic.twitter.com/jmFDnTvErL — Blok juvenil “El KaliTxeT” (@El_KaliTxeT) 3 de febrer de 2019

Fantástico ambiente en la carpa montada hoy por @VoxTarrasa. Muchísimos vecinos se han acercado a conocer nuestras propuestas. Gracias a todos. #VoxAvanza 🇪🇸 pic.twitter.com/0yVHSOxGD7 — Vox Tarrasa (@VoxTarrasa) 3 de febrer de 2019

Diumenge al matí diversos col·lectius antifeixistes de la ciutat es van mobilitzar per rebutjar la presència d'una carpa informativa de Vox al barri de Ca n'Anglada de Terrassa. Davant d'una forta presència policial, un centenar de persones convocats per la Plataforma Antifeixista de Terrassa, Arran o els CDR van manifestar-se a pocs metres dels simpatitzants del partit ultradretà.La carpa de Vox estava instal·lada a la coneguda popularment com la plaça Roja, al bell mig del barri egarenc de Ca n'Anglada. L'acte finalment va transcórrer sense incidents malgrat que durant tot el matí hi va haver un fort desplegament d'agents de la Brimo dels Mossos d'Esquadra i policia local.A través de Twitter Vox Terrassa va fer públic el seu agraïment a la presència policial. Els col·lectius antifeixistes concentrats asseguren que la seva presència i pressió va servir perquè Vox desmuntés la parada una hora abans del previst.

