El TSJC demana que es depurin responsabilitats pels «sabotatges» dels CDR a seus judicials

La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha demanat aquest dilluns que es depurin responsabilitats per la "cadena de sabotatges" dels CDR a seus judicials de tot el territori aquesta matinada . En un comunicat, el TSJC ha condemnat de manera "rotunda i enèrgica" les accions dels comitès, "pràcticament generalitzades" arreu de Catalunya."Són inacceptables en un estat de dret i demanden la depuració de les responsabilitats que poguessin derivar-se'n", ha dit. La sala de govern ha apuntat que aquests actes, que es repeteixen des de fa mesos, "constitueixen un atac material que no altera la normalitat amb què els representants del poder judicial" actuen. Ara bé, sí que han obligat a tancar algunes instal·lacions judicials.Els CDR han tornat a abocar fems i escombraries a les portes de diversos jutjats de Catalunya. En alguns casos també han fet pintades. La sala de govern del TSJC ha mostrat la seva "més ferma repulsa a qualsevol acció que tendeix a alterar el normal funcionament de les institucions de l'Estat".Aquests "sabotatges", segons el mateix comunicat, han provocat una "important incidència en l'obertura dels edificis judicials", obligant a tancar algunes instal·lacions. El TSJC ha lamentat la incidència que això ha tingut en el servei al ciutadà, i també per a jutges, fiscals, lletrats i la resta de professionals que treballen en els edificis judicials.

