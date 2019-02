Creix un 54% el nombre de sense sostre joves atesos a Barcelona

Les persones sense sostre de Barcelona cada cop són més joves. Durant l'any 2018 els Serveis Socials municipals van atendre 1.344 persones que patien el sensellarisme i que tenien entre 18 i 25 anys. Això representa un increment del 53,77% de l'atenció a joves respecte al 2017, quan el total d'atesos va ser de 874.De fet el rejoveniment de les persones sense sostre és una tendència des del 2015. Aquell any, els joves atesos de 18 a 25 anys van ser 482 i el 2016, 543. Actualment, l'edat mitjana de persones que dormen al carrer a Barcelona és de 43 anys, segons les últimes dades que ha facilitat l'Ajuntament. El 2015, l'edat mitjana era de 45 anys.A més, és especialment significatiu l'ascens de joves sense llar atesos en centres de primera acollida. Des del 2015 al 2018 l'increment ha estat del 92%.Dels 1.344 joves sense llar atesos, 869 ho han estat en centres de dia, mentre que 303, en centres de primera acollida. Aquesta xifra representa un increment del 51% respecte al 2017. D'altra banda, la quantitat de joves atesos en menjadors socials van ser 94 i en pensions 78.Durant el 2018 els joves de 18 a 25 anys han suposat el 50% de persones ateses en centres d'allotjament nocturn, el 17,4% en centres de primera acollida, el 13% en centres de dia, el 9,3% i el 8,2 en pensions.El consistori ha presentat aquest balanç en el marc del primer aniversari del centre Maria Feixa, el primer per a joves sense llar a la ciutat. En els primers dotze mesos d'activitat el centre ha atès 37 joves, derivats des del programa d'atenció a persones sense llar de l'Ajuntament.Del total de joves atesos, el 60% havien estat tutelats per alguna administració pública quan eren menors d'edat, dels quals un 38% per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat i el 22% a altres administracions territorials. "Si això passa és evident que alguna cosa falla", ha assegurat la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz. "Cal que totes les administracions tinguin capacitat per oferir sortides reals", ha afegit.Per això ha demanat reproduir el model del Maria Feixa a altres municipis. El centre actualment té una llista d'espera de 10 persones i preveu que els joves puguin estar-s'hi entre sis mesos i un any per després traslladar-se a un pis on s'hi puguin instal·lar durant més temps.En Mohammed és un dels joves que actualment està sent atès al centre i ha reivindicat la importància de l'acompanyament a les persones sense llar. "M'he quedat a Barcelona perquè és on millor m'han tractat", ha assegurat.Amb tot, no tothom ha tingut la mateixa oportunitat. El total de places d'acollida a la ciutat és de 2.200 i les entitats que combaten el sensellarisme asseguren que a Barcelona hi ha 3.000 persones sense llar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor