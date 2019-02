El Port de Barcelona rep més de quatre milions de passatgers el 2018, un 8,6% més que l’any anterior

Roda de premsa d'aquest dimecres sobre l'activitat del Port de Barcelona Foto: Laura Estrada

El Port de Barcelona ha tancat el 2018 amb uns resultats rècord en els principals indicadors de tràfic i ha reforçat el seu rol com a principal facilitador de l’activitat econòmica amb 4,4 milions de passatgers (un 8,6% més que l’any anterior), i un benefici per a l’entitat de 53,7 milions d’euros, el que suposa un creixement del 8% respecte a l'any 2017.Del volum de passatgers, 1,4 milions d’ells van ser usuaris de ferris de línia regular (un 2% més que el 2017) i tres milions van ser creueristes (un creixement del 12%). Pel que fa als resultats econòmics, l’entitat ha sumat 173,5 milions d’euros d’import net de xifra de negoci (un 4% més que a l’exercici anterior) i, paral·lelament, s’ha reduït l’endeutament en un 30%, una disminució que ha estat possible gràcies a la cancel·lació anticipada el 2018 de 66,3 milions d’euros de dos préstecs subscrits amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI). Així doncs, l’endeutament de l’entitat se situa en 196,7 milions d’euros, que representen un 14% dels fons propis del Port.El director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha explicat aquest dilluns que els passatgers en temporada baixa representen el 44% del total de creueristes que arriben a la ciutat, això es tradueix en un creixement del 17% entre els mesos de gener a març. La directora del Port de Barcelona, Mercè Conesa, ha parlat d’un “rècord històric doble”, ja que el mes de més acollida no ha estat l’agost, sinó l’octubre, i el nombre de passatgers és més alt que mai. Aquesta activitat concentrada fora de la temporada alta és, segons Carbonell, “fruit de l’estratègia política del Port d’afavorir un turisme de qualitat”.El creixement de passatgers i del benefici no són els únics que el Port ha registrat aquest 2018. La instal·lació, segons Conesa, consolida l’impuls de la intermodalitat, amb un creixement significatiu del transport ferroviari i de les autopistes del mar, que contribueixen a potenciar la sostenibilitat de les cadenes logístiques que passen pel port.Durant l’exercici del 2018, la infraestructura catalana ha canalitzat 67,7 milions de tones de tràfic total (que integra totes les modalitats de càrrega), fet que es tradueix en un augment del 10% respecte a l’any anterior i registra, així, un rècord històric. El resultat es deu, en part, a l’evolució del tràfic de contenidors, que és el més representatiu. Aquest ha superat els 3,4 milions de TEU –equivalent a un contenidor de 20 peus-, amb un creixement del 32,5% respecte al 2017, any en què Barcelona es va convertir en el port europeu de més creixement.La Xina és el principal soci comercial del Port de Barcelona: un de cada quatre dels contenidors que passen per la capital catalana es dirigeixen o arriben del país asiàtic, de fet, la Xina és l’origen del 43% importacions i la destinació de l’11% de les exportacions. El director general també ha mencionat que d’Àsia i Oceania procedeixen el 73% de les importacions, i que la capital catalana compta amb una gran diversitat de mercats que intercanvien béns i productes: amb un creixement dels mercats amb els Estats Units (18%), Mèxic (12,6%), Vietnam (27,5%) i Tailàndia (18,7%).A més, els resultats històrics en tràfic total i de contenidors, el 2018 torna a ser líder pel que fa a líquids a granel. Amb 15,2 milions de tones (principalment, hidrocarburs) han crescut un 5%. Per volum, el producte més rellevant és el gas natural, amb més de quatre milions de tornes registrades. Sobre aquest gas, Conesa ha assegurat que un dels reptes d’aquest 2019 també és potenciar-lo com a combustible per a vaixells, així com l’estudi de l’electrificació de molls per proporcionar energia neta mentre estiguin atracats al port.El Port també ha registrat resultats rècord en transport ferroviari: d’una banda, va sumar 262.379 TEU de transport ferroviari de contenidors (un 7,7% més que el 2017). El tren també ha guanyat pes com a mitjà de transport per a l’arribada i sortida de vehicles a les terminals portuàries: en total, el transport ferroviari d’automòbils ha superat les 263.900 unitats. Carbonell ha reivindicat que l’any 2018, els serveis ferroviaris del port van permetre un estalvi de 55.200 tones de CO₂.Però no tot són rècords, de fet, en sòlids a granel i en automòbils s’han registrat uns resultats inferiors als de l’any anterior. Conesa ho justifica, d’una banda, amb la nova normativa europea i a la incertesa de posar fi a vehicles de combustió, així com al trasllat de plantes de producció. Pel que fa a sòlids a granel, la disminució ha estat del 4,7%, principalment pel descens d’exportacions de ciment.Conesa ha afirmat que aquest any la instal·lació busca consolidar la seva activitat un cop més, i que creu que serà un exercici positiu que mantindrà la tendència a l’alça, però no a un ritme tan “accelerat” com fins ara. Precisament, ha alertat que caldrà estar alerta dels factors geopolítics i econòmics que puguin afectar el tràfic marítim, un mercat que ha catalogat com a “volàtil”, “canviant” i “incert”.A més, el port de Barcelona ha reduït el seu deute en un 30% durant el 2018, situant-se així als 196,7 milions d’euros davant els 281 del 2017. La infraestructura ha destacat que l’objectiu però no és arribar al 0% del deute, ja que “ens vam endeutar pel procés d’ampliació i tenim una situació financera bona respecte a les previsions d’aleshores”, ha afirmat Carbonell. El director general preveu una gran inversió pública en obra que es produirà a mitjà termini, fet que incrementarà de nou l’endeutament al llarg d’aquest 2019, però estima que s’anirà pagant el que és més vell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor